Giengen Wohnungsbau: Stadt stellt neuen Antrag für Fördergelder

Giengen / Marc Hosinner

Die Verwaltung will eine auf zwei Jahre befristete Manager-Stelle in Vollzeit einrichten.

Im ersten Anlauf hat es nicht geklappt: Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadt nach Beschluss des Gemeinderats einen Antrag beim Land gestellt, um an Fördergelder aus dem Programm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ zu kommen.

Die Verwaltung hatte seinerzeit vorgeschlagen, eine auf zwei Jahre befristete Vollzeitstelle im Bereich Städtebau zu schaffen. Der Hintergrund: Im Rathaus geht von umfangreichen Aufgaben im Bereich der Mobilisierung von Bauland aus. Es sei ein dringender Wohnungsbedarf erkennbar, der insbesondere im Bereich des preisgünstigen Wohnungsbaus zu decken sei.

„Das Programm war hoffnungslos überzeichnet“, so Oberbürgermeister Dieter Henle in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats – das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in Stuttgart hat den Antrag der Stadt Giengen deswegen abgelehnt. Beantragt war die Bezuschussung eines sogenannten Flächenmanagers und von Sachmitteln für Projekte.

Nun soll es im zweiten Anlauf funktionieren, die Verwaltung wird in den nächsten Monaten einen neuen Antrag stellen und geht von vergleichbaren Förderbedingungen in der nächsten Runde aus.

Im Rathaus geht man davon aus, dass für die Jahre 2020 und 2021 Personalausgaben für die Stelle und Projekte in Höhe von insgesamt 148 500 Euro auflaufen. Die Hälfte davon soll durch Zuschüsse aus dem Förderprogramm gedeckt werden.

Eine Nein-Stimme im Rat

Der Gemeinderat stimmte mit großer Mehrheit für die erneute Antragstellung. Lediglich Oswald Satzger (CDU) sprach sich dagegen aus: „Ich bin nicht dafür, einen Antrag zu stellen. Wir haben für den laufenden Haushalt eine Personalaufstockung genehmigt, auch für den Bereich Städteplanung. Das Vorhaben sollte mit dem vorhandenen Personal geschultert werden. Außerdem ist der Nutzen für mich äußerst fraglich.“

Monika Albrecht-Groß (SPD) sah das anders: „So etwas ist nicht nebenher zu machen. Wir brauchen jemanden, der sich explizit um das wichtige Thema Bauland und Wohnungsbau kümmert.“