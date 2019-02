Giengen Wohnen früher: Viel Leben auf engem Raum

Giengen / Sandra Gallbronner

Mieten, wohnen, kaufen: Wie haben die Menschen vor etwa 70 Jahren gewohnt? Der GiengnerGünther Ruoß und seine Ehefrau Rosemarie erzählen von ihren Erinnerungen.

Wenn Günther Ruoß in seiner Kindheit nachts das stille Örtchen aufsuchte, hätte er dort vergeblich nach einem Lichtschalter gesucht. Zwar gab es in seinem Elternhaus elektrisches Licht, aber nicht auf der Toilette. Das sei nicht notwendig gewesen, schließlich hätte man sparen müssen, erzählt der 77-Jährige. Wer es sich nachts nicht verkneifen konnte, musste sich mit einer Kerze auf den Weg zum WC machen.

Bis in die 60er Jahre hinein blieb dieser Zustand so. Erst als Günther Ruoß eine Ausbildung zum Elektriker begann, änderte er ihn: „Es war meine erste Tätigkeit daheim, Licht auf dem WC zu installieren.“ Auch die übrigen Räume waren jeweils nur mit einer Lampe ausgestattet.

„Den Komfort von heute hatten wir nicht“ erzählt der gebürtige Giengener. In der Stadtmitte, in der Wasserschapfgasse 16, wurde er geboren. Auch heute noch lebt er gemeinsam mit seiner Frau Rosemarie in der kleinen Straße, allerdings im Nachbarhaus, dass die Familie selbst baute und 1984 bezog. Das Paar erinnert sich aber noch gut daran, wie es um die Wohnverhältnisse während des Kriegs sowie in den Folgejahren beschaffen war.

Neun Menschen in einem Haushalt: Einzelzimmer Fehlanzeige

Beengt war es, erzählt Günther Ruoß, und das nicht nur weil die Deckenhöhe mit etwa 2,10 Meter nicht viel Luft nach oben ließ. Neun Personen lebten in dem kleinen Häuschen: Der junge Ruoß mit Mutter und Großmutter sowie die Tante mit fünf Kindern. Nachdem deren Vater im Krieg gestorben war, fehlten der Mutter die finanziellen Mittel für eine eigene Wohnung. Auch Ruoß Vater kehrte nicht aus dem Krieg zurück.

Zusammenrücken hieß es wie bei vielen anderen Familien somit auch in der Giengener Wasserschapfgasse 16. „Ich habe mit meiner Großmutter in einem Raum geschlafen. Meine Tante mit drei der fünf Kinder im Schlafzimmer“, sagt Ruoß. Einen Rückzugsraum gab es nicht. „Natürlich gab es da mal Zoff, aber insgesamt war der Zusammenhalt größer“, so die Einschätzung von Rosemarie Ruoß.

Das Zuhause als Arbeitsstätte

Ohnehin wäre zum Zurückziehen kaum Zeit gewesen. Neben der recht beschwerlichen Hausarbeit, spielte sich auch die Arbeit nicht selten zu Hause ab. So verdiente Ruoß Tante ihren Lebensunterhalt mit Heimarbeit. Sie stopfte, nähte und garnierte in der Wohnküche unter anderem für Steiff. Dabei mussten auch die Kinder helfen, erinnert sich Günther Ruoß.

Selbst das Wohnzimmer blieb die meiste Zeit leer, erzählt Rosemarie Ruoß. Andernfalls hätte man extra den Ofen anschüren müssen. Das habe man höchstens am Sonntag gemacht, wenn man Besuch empfing. „Das Leben spielte sich in der Wohnküche oder draußen ab“, sagt die Giengenerin: „Die Kinder waren damals noch reine Gassenkinder“. Günther Ruoß spielte viel im Garten: „Wir haben dort Theaterstücke aufgeführt und die Nachbarskinder eingeladen“, erinnert sich der 77-Jährige.

Insofern es die Witterung zuließ, verlagerten die Menschen auch die Arbeit nach draußen. So habe man im Sommer beispielsweise das Gemüse im Garten geputzt, so Ruoß. Der Garten diente aber noch einem ganz anderen Zweck: dem des Kühlschranks, denn es im Haus nämlich nicht gab. So habe man rohes Gemüse wie Blumen- und Rosenkohl, gelbe Rüben, Sellerie und Kohl mit Sand eingeschichtet, sagt Günther Ruoß. Das Gemüse konnte portionsweise wieder ausgraben werden. „1947 hat Bosch hier mit Kühlschränken angefangen“, sagt der Giengener.

Selbst angesetzter Teig vom Bäcker backen lassen

Das Backen war ein ebenso schwieriges Unterfangen, erinnert er sich: „Es war fast nicht möglich, weil der Kohleherd keine gleichmäßige Wärme abgeben hat.“ Doch die Menschen wussten sich zu helfen. So habe man den rohen Teig zum Bäcker gegeben. Oft nahm Ruoß den Teig auf dem Weg zur Schule mit und holte die fertigen Brote auf dem Heimweg am Mittag wieder ab. Auch Ofenschlupfer, Weihnachtsbrötle und Stollen brachten die Kinder dem Bäcker.

Während heutige Häuslebauer und Architekten auf lichtdurchflutete Räume und große Fensterfronten setzen, waren die Fenster damals nicht groß. „Das hält wärmer“, so Günther Ruoß. Damit die Kälte auch im Winter draußen blieb, habe man ein zusätzliches Fenster aus Glas an das bestehende Fenster eingehängt und den Zwischenraum mit Watte gefüllt.

Einen solchen Aufwand muss heute keiner mehr betreiben. Dagegen wird heutzutage gerne Zeit in die Verschönerung des Wohnraums investiert. Wohnaccessoires und Dekoration? Das hätte es damals kaum gegeben, sagt Ruoß. „Man hatte Wichtigeres zu kaufen.“ Lediglich Fotos von der Verwandtschaft zierten die Wände, maximal noch eine Vase hätte den Raum dekoriert. Heute ergibt sich auch im Hause Ruoß ein ganz anderes Bild: Auf den Fensterbänken reihen sich Blumentöpfe aneinander. An den Wänden hängen nicht nur Bilder von den Enkeln, sondern auch von Blumen und Landschaften.