Giengen Integration in Giengen: Wie funktioniert’s?

Wie viele Flüchtlinge leben in Giengen?

280 Flüchtlinge leben laut Stadtverwaltung derzeit in Giengen.

106 davon wohnen in den Anschlussunterbringungen an der Scharenstetter Straße, an der Riedstraße, am Pommernweg und an der Barbarossastraße. 174 der Flüchtlinge leben bereits in privaten Wohnungen.

3570 ausländische Einwohner leben insgesamt in Giengen.