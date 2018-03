Giengen BSH Hausgeräte strebt mehr digitalen Service in der Küche an

BSH Hausgeräte strebt mehr digitalen Service in der Küche an

Giengen / HZ

Der Konzern steigert Umsatz und Marktanteile, auch die Zahl der Beschäftigten wuchs 2017. In Giengen wurde eine voll vernetzte Produktion installiert.

Die BSH Hausgeräte setzt ihren Erfolgskurs fort und erzielt zum achten Mal in Folge einen Rekordumsatz. Im Geschäftsjahr 2017 hat das Unternehmen seinen Umsatz auf 13,8 Milliarden Euro gesteigert und ist dabei knapp dreimal so schnell gewachsen wie der Markt. Zugleich hat die BSH ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung gesteigert und so die Weichen für nachhaltiges Wachstum gestellt.

„Wir sind voll auf Kurs, unsere langfristigen Wachstumsziele zu erreichen und gleichzeitig die kulturelle und digitale Transformation der BSH voranzutreiben“, so Karsten Ottenberg, Vorsitzender der BSH-Geschäftsführung bei der Vorlage der Geschäftszahlen 2017. Bis zum Jahr 2025 plant das Unternehmen, den Gruppenumsatz auf 20 Milliarden Euro zu steigern. Hausgeräte von 14 Marken gehören zur Gruppe.

Digitaler Service in der Küche

Digitale Services im Bereich vernetzter Hausgeräte werden unter Home Connect vertrieben. Sie bieten neue Möglichkeiten und eröffnen der BSH zusätzliche Erlösquellen und digitale Geschäftsmodelle. „Die Art, wie Menschen leben, kochen und ihre Hausarbeit erledigen, verändert sich. Aus diesem Grund treibt die BSH den Wandel zu einem Hardware-Plus-Unternehmen voran, das neben Hausgeräten digitale Services anbietet“, erklärt Ottenberg.

„Deswegen haben wir zum Beispiel im vergangenen Jahr 65 Prozent der Anteile am Berliner Start-up Kitchen Stories erworben, deren Rezepte wir in unser digitales Ökosystem Home Connect einbinden“, so Ottenberg weiter. Bereits heute nutzen Menschen in 150 Ländern die Angebote von Kitchen Stories.

In Europa steigerte die BSH den Marktanteil und festigte ihre Position als größter Hausgerätehersteller Im Jahr 2017 konnte sie in allen Regionen den Umsatz steigern. Besonders positiv verlief die Umsatzentwicklung in der Region Asien-Pazifik mit einem Plus von 14,6 Prozent und in der Region Greater China mit einem Plus von 14,1 Prozent. Auch 14 Prozent mehr Umsatz wurde in der Region T-MEA-CIS (Türkei, Naher Osten, Afrika und GUS-Staaten) erwirtschaftet.

Es konnten auch alle BSH-Marken ihren Umsatz steigern – über alle Gerätekategorien und Services hinweg.

So viele Mitarbeiter wie noch nie

Im Jahr 2017 erreichte die Zahl der Mitarbeiter der BSH ein neues Rekordniveau. Zum Geschäftsjahresende waren weltweit 61 856 Mitarbeiter bei der BSH beschäftigt, rund 3 500 mehr als im Vorjahr. In Europa wurden rund 1 825 Arbeitsstellen neu geschaffen, davon zirka 400 in Deutschland.

Wie in den Vorjahren hat die BSH auch im Geschäftsjahr 2017 kräftig in die Zukunft investiert: Sowohl die Investitionen von rund 637 Millionen Euro als auch die Aufwände für Forschung und Entwicklung von rund 622 Millionen Euro waren so hoch wie nie.

Profit ermöglicht Investitionen

Im vergangenen Jahr gingen gleich drei neue Fabriken an den Start – zwei in Polen und eine in China. In Giengen, dem Taktgeber für „Industrie 4.0 Exzellenz“ für den globalen BSH-Verbund und die Branche, wurde eine der weltweit modernsten, voll vernetzten Produktionsanlagen im Hausgerätemarkt in Betrieb genommen.

Außerdem investierte die BSH im Jahr 2017 verstärkt in Maßnahmen, um den Konsumenten ein nahtloses Marken- und Serviceerlebnis anzubieten – sowohl online als auch offline. So eröffnete die BSH unter anderem zahlreiche Brandstores und Showrooms sowohl in Metropolen wie Wien, Shanghai und Chicago, als auch in Wachstumsmärkten, hier speziell in boomenden Städten wie Kapstadt, Marrakesch und Mumbai. Außerdem testet die BSH gegenwärtig Services, die es Konsumenten innerhalb sozialer Netzwerke erlauben, Hausgeräte online zu konfigurieren.

„Wir wollen schneller werden im Bereich der vernetzten Küche. In diesem Zusammenhang setzen wir vermehrt auf mobile Arbeitswelten. Darüber hinaus konzentrieren wir uns in drei Organisationseinheiten gezielter auf unsere Digitalisierungsstrategie, strategische Investitionen und unsere Entwicklung zum Hardware-Plus-Unternehmen“, sagt Ottenberg.

„Alles, was wir tun, soll die Lebensqualität unserer Konsumenten verbessern. Dazu gehört auch der Eintritt in neue Märkte – mit anderen Produkten unter anderem für die Menschen in Schwellenländern“, erklärt Ottenberg.