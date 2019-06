An Pfingstmontag kommen die Bürger zu Tausenden auf den Kirchplatz, um nicht nur das Loblied anzustimmen. Heribert Beutel setzte 1949 auf die gemeinschaftsfördernde Wirkung der Veranstaltung.

Sechs bekannte Volkslieder beim offenen Liedersingen sowie die Uraufführung des Loblieds: So war das 1949, als Heribert Beutel den Anfang einer Geschichte markierte, die bis heute Bestand hat.

Liedersingen und Loblied? Heutzutage gehört das zum Kinderfest dazu wie der Leberkäs und die Böllerschüsse. In Giengen fiel das Ansinnen von Beutel, der 1948 zum städtischen Musikbeauftragten berufen wurde, auf fruchtbaren Boden. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg hatte er offene Singen veranstaltet und während seiner Kriegsgefangenschaft in England unter anderem mit einem Kammerchor Konzerte gegeben. Beutel wusste also um die positive, die Gemeinschaft fördernde Wirkung des Singens.

Von Anfang an war das Liedersingen ein Hit, der Brenztalbote berichtete seinerzeit von bis zu 3000 Besuchern. Ganz so viele sind es heute nicht mehr, doch das Angebot, am Abend des Pfingsmontags auf dem Kirchplatz Töne anzustimmen, bewegt immer noch die Massen. Einen derart großen Chor, der sich einmal im Jahr unter freiem Himmel trifft, dürfte es weit und breit nirgends geben.

Der Ablauf ist immer fast immer derselbe: Zunächst gibt es das Standkonzert der Stadtkapelle, dann das Offene Liedersingen mit dem Loblied als Höhepunkt.

Beutel brachte es auf 13 Liedersingen, nach seinem Weggang 1965 wurde allerdings pausiert, weil Beutels Nachfolger Helmut Pfeifle die Tradition nicht weiterführen wollte. Musikschulleiter Horst Guggenberger jedoch setzte von 1972 bis 1993 auf die Massen bewegende „Singstunde“ und auch für Ulrich Meier, der am kommenden Montag bereits zum 26. Mal Regie führen wird beim Liedersingen, ist die Veranstaltung eine Herzensangelegenheit. „Das Besondere daran ist eigentlich alles zusammengenommen. Die vielen Leute, die Atmosphäre und die Beteiligung“, sagt Meier. Außerdem sei bei der Auswahl der Lieder für jeden etwas dabei. Wichtig sei eine gute instrumentale Begleitung, die seit vielen Jahren zuverlässig Blechbläser der Stadtkapelle übernehmen.

Zudem sei es jedes Mal aufs Neue spannend, war ihn und dann die Giengener beim Loblied erwartet: Auf eine stets gleichbleibende Melodie (ein Teil des Liedes geht auf „Ade, du mein lieb Heimatland“ zurück), werden bis zu 13, früher sogar 17 Strophen gedichtet, die auf humorvolle Weise die Entwicklungen der Stadt in den vorangegangenen Monaten beleuchten.

Anfangs hat Beutel die Verse wohl selbst verfasst, dann die Bevölkerung über die Zeitung zum Dichten aufgerufen. Seit 1990 obliegt es dem jeweiligen 50er-Jahrgang, den Text beizusteuern, wobei beide Teile der Strophen mit „hier in Giengen, hier in Giengen an der Brenz“ enden.

„Sicherlich mussten die Bürgermeister bei den Strophen das ein oder andere Mal einstecken. Aber es ging nie unter die Gürtellinie. man will an den Festtagen fair miteinander umgehen“, so Meier, der hofft, dass auch in diesem Jahr draußen gesungen werden kann: „In der Schranne geht das bei schlechtem Wetter zwar auch, doch es passen nicht alle rein und auch die Luft wird irgendwann dünn.“

Was im 70. Jahr des Bestehens des Liedersingens am Montag angestimmt wird, will Meier nicht im Detail verraten. Nur so viel: Das erste Lied ist das erste, das 1949 gesungen wurde – „Wenn alle Brünnlein fließen“. Das Loblied werde sich thematisch mit der Stadtentwicklung und dem Verkehr beschäftigen. „Es gibt auch Lob“, so Meier. Klar ist: Auch diesmal wird zum Schluss das Kindergartenlied „Heim, heim, heim“ angestimmt. Ob das alle so befolgen, ist nicht überliefert.