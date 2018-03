Giengen Wenn der Burger-Kult im alten Krankenwagen anrollt

Next

Lange tüftelt Dominik Stoll manchmal an der Zusammensetzung seiner Burger, bevor er sie tatsächlich verkauft. © Foto: privat

Der Foodtruck „Blue Rabbit“ steht jede Woche in Giengen an der BFT-Tankstelle und zweimal am Mömax in Schnaitheim. © Foto: Sabrina Balzer

Giengen / Patrick Vetter

Das erste einheimische Imbissmobil seiner Art fährt verschiedene Standorte in der Gegend an – und soll urbane Esskultur aufs Land bringen.

Nein, im Berliner Friedrichshain sind Foodtrucks längst keine Neuheit mehr. Doch auf den Straßen des Landkreises ist der „Blue Rabbit“ noch der einzige seiner Art: Seit vorigem Oktober ist der Foodtruck unterwegs – aus dem umgebauten Krankenwagen verkauft Dominik Stoll hausgemachte Burger, Salate und Räucherprodukte aus seinem Smoker. Der 31-Jährige lernte nach seiner Schulzeit als Koch, bevor er in verschiedenen Jobs arbeitete und eine Ausbildung zum Industriemechaniker machte. Nach einigen Jahren bei Voith zog es ihn zurück in die Gastronomie. Er wollte sich selbstständig machen, jedoch nicht mit einem Restaurant. „Das ist mir zu viel Verantwortung, auch für das Personal“, erklärt Stoll.

9 000 Kilometer durchs Land

Da er sich schon immer für das Grillen interessierte und er sich mit dem Smoken, zu deutsch dem Räuchern, in den röhrenförmigen amerikanischen Smoker-Grills schon lange beschäftigte, war der Entschluss zum Foodtruck schnell gefasst. Stoll arbeitete zu der Zeit für die Heidenheimer Zeitung als Austräger und suchte gleichzeitig ein passendes Fahrzeug. Knapp 9 000 Kilometer fuhr er durch ganz Deutschland, bevor er das optimale Gefährt in der Nähe von Köln auftrieb: ein alter Krankenwagen mit Blaulicht und Beklebungen an der Seite.

Zunächst musste alles raus. „Die ganze Krankenwageneinrichtung liegt noch bei mir zuhause“, sagt der Bohlheimer. Von der Elektrik bis zur Lackierung passte er alles selbst an. Nach dem Umbau war es aber noch nicht getan. Über ein Jahr musste seine Familie Burger testen, bis die perfekten Formeln gefunden waren. „Am Ende haben wir von jedem Versuch immer nur noch einen Bissen probiert“, erinnert sich Stoll.

Er kreiert jede Soße und jedes Produkt selbst. So entstehen kuriose Besonderheiten, wie eine Preiselbeermayonnaise oder eine Tomaten-Thymian-Burgersoße. „Ich rühre oft ganz komische Sachen zusammen und verfeinere dann das Ergebnis“, erklärt Stoll den kreativen Teil seiner Arbeit.

Regionale Produkte im Foodtruck

Jeden Tag werden die Soßen und Salate frisch gemacht und das Fleisch aus Hausen direkt vom Meztger geholt. „Ich versuche alle meine Zutaten direkt aus der Region zu beziehen“, erzählt Stoll.

Nicht nur auf regionale Produkte, sondern auch auf erneuerbare Energien setzt der Burgerbrater. Auf dem Dach seines Trucks befindet sich eine Solaranlage für die Kühlung in dem Fahrzeug. So ist die Kühlkette der Produkte auch während der Fahrt nicht unterbrochen.

Um 7 Uhr beginnt der Arbeitstag

Kommt der Selbstständige an dem Verkaufsort an, steckt er nur noch den Strom an, alles andere hat er bereits vorher erledigt. Er beginnt morgens um 7 Uhr seine Zutaten abzuholen, Gemüse zu schneiden und die Soßen fertig zu machen.

Seine Rippchen und das Pulled Pork aus dem Smoker bereitet er für zwei Wochen auf Vorrat vor. Dafür hat Stoll seinen Garten umgebaut. Dort steht jetzt eine Grillecke und ein Carport für alle Gerätschaften. Hier experimentiert er auch für neue Kreationen.

Mal steht der Foodtruck in Schnaitheim bei Mömax, mal in Giengen bei der BFT-Tankstelle. Und bald wieder in Neu-Ulm. Ebenfalls Foodtruck-Neuland.