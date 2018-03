Giengen Wegen Raub und Diebstahl angeklagt: War er’s oder war er’s nicht?

Giengen / Michael Brendel

Hat ein Heranwachsender einen Giengener auf dem Bahnhofsgelände beraubt? Die Suche nach der Antwort geht am Dienstag weiter.

Als ein Justizbeamter dem Angeklagten Fußfesseln anlegen will, dreht der sich unwirsch um und begehrt kurz auf. Unklar, woran es liegt: Ist's Verärgerung darüber, dass die Nacht in der Justizvollzugsanstalt in Stuttgart früh endete, um rechtzeitig zu Verhandlungsbeginn im Heidenheimer Amtsgerichtsgebäude zu sein? Nervt die Tatsache, eine halbe Stunde im morgendlichen Stau gestanden zu haben?

Oder ist es das wachsende Bewusstsein, der Prozess könnte ein überaus unangenehmes Ende finden? Immerhin sieht sich der junge Mann mit dem Vorwurf konfrontiert, einen Raub sowie einen Diebstahl mit Waffen begangen zu haben.

Das drohende Strafmaß vor Augen, gibt er sich jedenfalls nach und nach deutlich konzilianter. Je mehr er die Gunst Justitias auf seiner Seite wähnt, desto gelöster tritt er auf, lächelt mehrfach in den Saal hinein. Das ist vor allem der Fall, als es um den Diebstahl in einem Aalener Modehaus am 28. Dezember 2017 geht. Mit einem Küchenmesser und einer Rasierklinge hat der mutmaßliche Täter dort Sicherheitsetiketten unbrauchbar gemacht, außerdem mehrere Kleidungsstücke übereinander angezogen.

Nur noch vage Erinnerungen

Jetzt, ein Vierteljahr später, vermag sich die Verkäuferin weder an ihn, noch an Details zu erinnern.

Auch der Polizeibeamte, der den auf frischer Tat Ertappten seinerzeit belehrt und mit aufs Revier genommen hat, ist sich jetzt nicht mehr sicher: „Heute hätte ich ihn so nicht wiedererkannt. Er hat sich verändert.“

War es also wirklich der Angeklagte? Und wer ist er eigentlich? Von dem jungen Mann aus Nigeria kursieren zwei unterschiedliche Namen und verschiedene Geburtsdaten. Geboren ist er entweder 1999 oder 2000, nach seiner Einreise in Deutschland wohnt er in Giengen. Im Oktober vergangenen Jahres meldet er seine von der dortigen Stadtverwaltung ausgestellte Aufenthaltsgestattung als verloren. Ein solches Dokument berechtigt seinen Inhaber, bis zur Entscheidung über den Asylantrag in Deutschland zu leben.

Vor Gericht gibt der Angeklagte an, seines Wissens habe ein in Herbrechtingen wohnender Kameruner das Schriftstück gefunden und dann vermutlich mit gestohlener Identität den Diebstahl in Aalen begangen. Wenn die unterbrochene Verhandlung am Dienstag kommender Woche vor dem Schöffengericht ihre Fortsetzung findet, soll dieser bislang nicht in Erscheinung Getretene als Zeuge gehört werden.

Außerdem geht es dann erneut um einen Vorfall vom frühen Morgen des 8. Oktober 2017: Auf dem Gelände des Giengener Bahnhofs raubt ein dunkelhäutiger Mann einem 23-Jährigen Handy, Geld und E-Zigarette.

Das Opfer erkennt in dem Angeklagten weder vor Gericht mit Gewissheit den Täter wieder, noch hat es das längere Zeit nach dem Geschehen bei der Vorlage mehrerer Porträtfotos getan. Der Asylbewerber seinerseits gibt an, das Bahnhofsareal kurz vor der Straftat verlassen und nichts mit dem Raub zu tun zu haben. Der gehe vielmehr auf das Konto eines Freundes.