Burgberg Volles Programm bei den Lombahexa

Burgberg / pm

Die Burgberger Gruppe tritt derzeit viel auf. Am Samstag folgt der eigene Ball.

Seit September trainieren die Oberberger Lombahexa wöchentlich für ihre Auftritte in der fünften Jahreszeit – und das bereits zum zwölften Mal. Die eingestaubten Besen sind wieder flugtauglich und die Hexen haben ihre ersten Auftritte hinter sich. Jede Menge Termine stehen aber auch noch an, zum Beispiel bei befreundeten Faschingsgesellschaften der Region.

Nach der Premiere des diesjährigen Hexentanzes führte die Gruppe diesen etwa in Heidenheim in der Stadt auf, beim Faschingsball in der Voith-Arena oder beim Oldie-Fasching in Königsbronn. Am Donnerstag zieht es die Hexen mit ihrer Tanzvorstellung in die bayerische Nachbarschaft zur Bachtalia ins Hexendorf und anschließend nach Königsbronn auf den Weiberfasching in die Hammerschmiede.

Hexen in der Grundschule

Am Freitag sind die Hexen bereits in der Früh bei den Burgberger Grundschülern zu Gast und wollen dort eine Riesengaudi feiern. Gleich danach geht es weiter nach Herbrechtingen, um den und Schülern der Pistorius-Schule einen spaßigen Vormittag zu bescheren. Am Wochenende dann steht der Höhepunkt an: Der eigene Lombaball findet am kommenden Samstag, 2. März, in der Maria-von-Linden-Halle in Burgberg statt. Zahlreiche Gastauftritte bekannter Faschingsgesellschaften der Region sind zu sehen, die musikalische Begleitung liefert die Band Timeless um Lars Neumuth.

Am kommenden Sonntag, 3. März, fliegen die Lombahexa mit ihrem Hexahäusle nach Dischingen zum alljährlichen Faschingsumzug. Dort treffen sich die Narrenfreunde der Region und wollen die Zuschauer an den Straßenrändern erfreuen.

Doch selbst nach dem vollen Wochenende geben die Burgberger noch mal Gas. Am Faschingsdienstag sind sie beim traditionellen Begräbnis in Dischingen zu Gast. Dort wird der Abschied der Faschingssaison bei Musik gefeiert. pm

Alle Termine der Oberberger Lombahexa sind auf der Facebook-Seite der Gruppe zu finden. Jeder ist eingeladen, zu den noch anstehenden Veranstaltungen zu kommen.