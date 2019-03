Ende Februar wurden vier neu installierte Kameras an der Bühlhalle in Betrieb genommen. Rund 15 000 Euro wurden investiert. Aufnahmen während des Schulbetriebs gibt es nicht.

Erstmals gibt es in Giengen eine Videoüberwachung an einem öffentlichen Gebäude. Ende Februar wurden vier neu installierte Kameras an der frisch sanierten Bühlhalle in Betrieb genommen. Klares Ziel ist es, dem Vandalismus den Kampf anzusagen.

Bereits während der Planung der Generalsanierung der Bühlhalle über die Installation eines Videosicherheitssystems nachgedacht. angedacht. Immer wieder war es dort zu Beschädigungen gekommen. Jetzt, einige Monate nach Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Halle sind diese Kameras im Außenbereich der Halle installiert worden.

In der Vergangenheit gab es häufig an der alten Halle Schäden. Diese reichten von Farbschmierereien und Einbruchsversuchen unter anderem durch Zerstörung der Lichtkuppeln auf dem Dach. Mehrere tausend Euro waren für die Behebung erforderlich.

Jährlich teure Schäden

Nicht nur dort fielen Kosten an: Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement benötigte an den städtischen Gebäuden und Außenanlagen für die Beseitigung von mutwilligen Beschädigungen in den letzten Jahren zwischen 13 000 Euro und 34 000 Euro pro Jahr.

Somit soll es nicht bei den vier Kameras an der Bühlhalle bleiben: laut dem Lieter dees Eigenbetriebs Gebäudemanagement, Franz Becker, sollen weitere Schritte folgen. Das Videosystem an Bühlhalle soll dauerhaft eingerichtet bleiben und dient darüber hinaus als Versuchsanlage für weitere Maßnahmen.

Es wird darüber nachgedacht, auch im Schulzentrum – also Gymnasium, Realschule und Lina-Hähnle-Schule – Überwachungskameras zu installieren. Einen genauen Zeitpunkt hierfür gibt es allerdings noch nicht. Becker betont, dass derlei Maßnahmen auch von den Schulleitungen begrüßt würden. Zunächst will man allerdings die Erfahrungen abwarten, die mit der Videoüberwachung in der Südstadt gemacht werden. „Wenn's nichts bringt, kann man sich das Geld natürlich sparen.“ Die Kosten der Videoanlage belaufen sich auf rund 15 000 Euro.

Nicht nur Sporthalle und Schule, auch über Sinn und Zweck einer Überwachunsgkamera in der Bahnunterführung wurde vor einigen Jahren diskutiert, als es dort verstärkt zu Verschmutzungen und Vandalismus gekommen war. Umgesetzt wurde ein solcher Vorschlag allerdings nicht. Wie Franz Becker schildert, ist es auch nicht damit getan, irgendwo eine Kamera hinzustellen - eine gewisse Infrastruktur mit Kabelverbindung und Serverzugang ist notwendig.

Keine Straßen aufgezeichnet

Der Eigenbetrieb betont, dass bei den jetzt aktiven Kameras in der Südstadt die Regelungen der europäischen Datenschutzgrundverordnung sowie die bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen als Grundlage dienen. Um auf der sicheren Seite zu sein, habe man den Datenschutzbeauftragten der Stadt Giengen von Anfang an mit eingebunden. Die vier Kameras habe man so ausgerichtet dass bei den überwachten Bereichen keine öffentlichen Straßen- oder Wegeflächen aufgezeichnet werden.

Bei der Auswertung der Aufzeichnungen, so der Eigenbetrieb, gilt das so genannten Vier-Augen-Prinzip. Dies besagt, dass mindestens zwei eingewiesene und berechtigte Personen die Aufnahmen anschauen und die Aufzeichnungen bei Verdachtsfällen speichern. Dadurch erhöhen sich die Chancen erheblich, Verursacher von Schäden, etwa durch Vandalismus, Graffiti oder Einbrüchen zu erkennen und haftbar zu machen. Aufzeichnungen während des Schulbetriebes finden nicht statt.

An den Zugängen zur Bühlhalle sind entsprechende Hinweise auf die Videoüberwachung angebracht. Im Eingangsbereich informiert ein Aushang zusätzlich über die Installation und die Rechte. Auch die städtische Homepage enthält allgemeine datenschutzrechtliche Hinweise.

