Giengen Verkehrslärm, Bauplätze und Breitband in Hohenmemmingen

Giengen / Dieter Reichl

Bei seinem ersten Vor-Ort-Termin in den Teilorten diskutierte Oberbürgermeister Dieter Henle in Hohenmemmingen aktuelle Anliegen und geplante Vorhaben.

Dass sich die Hohenmemminger nicht für ihr Dorf interessieren würden, lässt sich wahrlich nicht behaupten. Der obere Saal im Rössle war voll, als Oberbürgermeister Dieter Henle seinen ersten Bürgerdialog in den Teilorten abhielt. Die Themenliste für Hohenmemmingen war lang und reichte von Verkehrsthemen bis zur Bauplatz-Erschließung, der Zukunft des Rathauses, der Breitbandversorgung und der Sauberkeit des Ortsbildes. Henle setzte bei einzelnen Themen gleich mal auf Ehrlichkeit. „Wir versprechen nur, was wir auch halten können“, sagte er. „Wir wissen wo wir herkommen“, sagte er, nämlich aus der Haushaltssicherung, und er betonte, dass das Regierungspräsidium weiterhin darauf dränge, dass Giengen seine Finanzen im Auge behalte.

Verkehr bestimmendes Thema

Ein Schwerpunkt des Abends waren Themenbereich Verkehr, von der Lärm- und Fahrzeugbelastung auf der Hauptstraße, über die Sanierung der Ortsstraßen bis hin zur noch in einiger Zukunft liegenden Ortsumgehung.

Die Belastungen durch den Verkehr auf der Ortsdurchfahrt seien bekannt, sagte Henle. Ein Lärmaktionsplan soll aufgestellt werden, aus dem dann Maßnahmen folgen können. Gern werde von Flüsterasphalt gesprochen, der allerdings erst ab Tempo 70 wirksam werde. Vielmehr denke man an die Themen Tempo 30 und Verkehrsüberwachung. Zunächst wolle man durch eine intelligente Verkehrszählung prüfen, wie viele Verstöße es überhaupt gebe, um dann tätig werden zu können. Die Umfahrung Hohenmemmingen sieht Henle im Zusammenhang mit der Stadtrandstraße in Giengen. Er zähle dabei auf das Regierungspräsidium, dort liege derzeit der Ball. Die einzelnen Abschnitte in der mittelfristigen Finanzplanung seien finanziert. Sein Ziel sei, in seiner ersten Amtszeit die Stadtrandstraße zu verwirklichen, gefolgt als zweiter Schritt von der Ortsumfahrung. An der Notwendigkeit der Stadtrandstraße hielt henle fest. Man habe das Fachmarktzentrum und die Betrieb im Ried - beide hätten Anspruch auf eine ordentliche Anbindung.

Zwei Projekte, ein Paket

Ein Bürger pochte darauf, beide Projekte im Zusammenhang und nicht getrennt zu betrachten. Dies sagte Henle zu: „Wir brauchen eine Planung, die Hohenmemmingen nicht vernachlässigt.“ Im Generalverkehrsplan, so Henle, sei die Ortsumgehung als Ziel nach wie vor drin. Ein Bürger warnte allerdings davor, dass womöglich die Erwartungen durch eine Umgehung nicht erfüllt würden, weil durch die Abstrahlung vom Schelmenberg die Lärmbelastung gegenüber heute womöglich noch steige.

Nur ein „halbgutes Signal“ hatte Henle für die Anwohner der Staufener- und der Vorstadtstraße parat, die ihre Straßen gern zügig saniert sehen würden. laut den Prioritäten des Straßensanierungsprogramms nämlich kämen beide Straßen erst 2023 an die Reihe, eventuell könnten die Sanierung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen aber vielleicht bereits 2020 erfolgen.

Bauplätze gibt es laut Henle im Stadtgebiet und auch im Teilort Hohenmemmingen viel zu wenige. „Wir brauchen Baugebiete und Wohngebiete“, sagte er, schließlich bleibe eine Einwohnerzahl in Giengen von 20 000 das Ziel. Man wolle niemanden abweisen, der in Giengen bauen wolle. Aktuell gebe es in ganz Giengen 16 Bauplätze, vier in Hohenmemmingen im Flecken. Im östlichen Flecken wolle man deshalb 2018 noch den Grunderwerb zum Abschluss bringen, um dort 2019 zehn bis zwölf Bauplätze anbieten zu können. Laut Hauptamtsleiter Bernd Kocian werden jährlich zwei bis drei Bauplätze jährlich verkauft. Wolfgang Fetzer sagte, bisweilen brauche es im Sinne der Nachverdichtung im Dorf die Unterstützung der Stadt. Es könne nicht sein, dass ein Bauwilliger aus Gründen des Naturschutzes und „wegen ein paar Bäumen“ keine Baugenehmigung erhalte. Henle pflichtete dem bei. Die Behörden müssten für den Menschen da sein.

Im Bereich Digitales und Breitband konnte Henle von einer Zwischenlösung berichten, die dieses Jahr mit Glasfaserleitungen bis zu den Kabelverzweigern noch umgesetzt werden soll und die ordentliche Download- und Uploadgeschwindigkeiten ermöglichen soll. Auch der Kabelverzweiger im Flecken falle darunter, so Henle, auch wenn sich die Telekom dort noch ziere. Die nächste Generation mit nochmal höheren Geschwindigkeiten soll dann folgen unter dem Motto Glasfaser bis zum Hausanschluss.

Schule nach Ostern fertig

Dass es bei der Sanierung der Grundschule nach dem Brand im Sommer 2016 jetzt doch deutlich länger gedauert hat als geplant, dafür bat Henle um Verständnis. Durch den Boom bei den Handwerkern sei es schwierig geworden, im Zeitbudget zu bleiben. Jetzt aber sei das Gebäude auf neuen Stand gebracht worden, auch was den Brandschutz angehe, nach Ostern können die Schüler in ihr Gebäude zurückkehren. Als Tag der Einweihung ist der 30. April vorgesehen.

Henle sprach auch das alte Rathaus an, und wie dessen Zukunft aussehen kann. Es sei nun mal, was den Brandschutz angeht „so wie es nun mal ist“, was eine Personenbeschränkung für das obere Stockwerk von höchstens 25 Personen beinhaltet. „Auch wenn das Herz blutet“, so Henle. Aber wenn die Schule die zwei Räumen im Erdgeschoss verlassen hat, könnten diese von vereinen genutzt werden. Über ein Nutzungskonzept wolle er mit Vertretern der Vereine, der Kirche und der Feuerwehr reden. Termin hierfür ist der 12. Juni, und dann soll es dabei auch um Feuerwehr-Gerätehaus gehen.

Der örtliche Friedhof, so Henle, könne sich wieder sehen lassen, man könne sich wieder gut dort aufhalten. Restarbeiten von der Rasenansaat bis zur Torklinke würden im Frühjahr erledigt. Auch die Aussegnungshalle sei jetzt mit Gas und Wasser ans Netz angeschlossen.

Bald fliegt der erste Ball

Was die Anlage eines neuen Beachvolleyballfeldes betrifft, zeigte sich sich Henle überaus erfreut über die rege örtliche Unterstützung zugunsten der Jugend, sei es die Landjugend, der RSV oder die örtliche Baufirma. Die Stadt selbst steuere 8000 Euro bei, und wenn alles nach Plan läuft, soll im Sommer der erste Ball fliegen. Standort wird wohl an der Gemeindehalle sein. „Die Signale sind positiv“, so Henle.