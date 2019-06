Die Straßenbauarbeiten in der Burgberger Weilerstraße gehen in die Endphase.

Die Straßenbauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Burgberg neigen sich so langsam dem Ende zu. Nach letzten Vorbereitungen für die Asphaltierung findet diese kommende Woche statt, also von Montag, 1. Juli, bis Freitag, 5. Juli. Eine Vollsperrung wird nötig. Zunächst betrifft es am Montag und Dienstag die Teilstrecke von Einmündung Finkenstraße bis zur Abzweigung Schulstraße.

Asphaltiert werden dabei auch kurze Einmündungsbereiche vor der Finkenstraße, Am Saun und Sperberstraße. In dieser Zeit kann die Schulstraße zum Stettberg frei befahren werden.

Ab Dienstagnachmittag muss auch die Kreuzung Weilerstraße/Schulstraße bis zur Fußgängerampel voll gesperrt werden. Die Umleitungsstrecke läuft von Weilerstraße über Gäßle - Ritterstraße zur Schulstraße und in Gegenrichtung mit Bedarfsampel. Diese größte Ausdehnung der Vollsperrung wird bis Freitag andauern.

Durch den letzten Teil der umfangreichen Straßenbaumaßnahme wird es zu stärkeren und längeren Behinderungen und weiträumigem Umleitungsverkehr kommen. Anlieger und Verkehrsteilnehmer werden für diesen finalen Bauabschnitt um entsprechende Akzeptanz und Beachtung gebeten.