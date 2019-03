Der Treffpunkt auf dem Stettberg ist wiederholt von Einbrechern aufgesucht worden, die eine Spur der Verwüstung hinterlassen haben.

Das Fenster an der Seite ist nicht mehr vorhanden, vor der Tür liegen leere Flaschen und Lautsprecher. Im Innern sieht es nicht besser aus. Auf dem Boden liegt ein Feuerlöscher, dessen Inhalt versprüht wurde, auf dem Tisch stehen und liegen leere Bier- und Schnapsflaschen und große Mengen an gerauchten Zigaretten säumen den ganzen Raum.

Der Bauwagen auf dem Stettberg bei Burgberg wurde wiederholt Ziel von Einbrechern, die dort hausten, als gäbe es kein Morgen. „Vor zwei Monaten hatten wir schon einmal einen Einbruch über das seitliche Fenster. Danach war auch alles verwüstet. Wir haben dann aufgeräumt und geputzt. Auch die Polizei war da und hat Spuren gesichert. Rausgekommen ist dabei aber nichts“, sagt Klaus Kälble, der im Jahr 2014 einer der Initatoren von Gesprächen war, bei denen herausgefunden werden sollte, was sich die Jugendlichen im Giengener Teilort wünschen.

Anfang 2015 hatte man festgestellt: Was fehlt, ist ein Treffpunkt. Klar war aber auch: Ohne Eigeninitiative wird es nicht gehen. Bei einem Treffen mit Kreisjugendreferent Harry Wirth und Ruth Graf vom städtischen Amt für Bildung und Soziales Anfang 2016 wurden die Pläne konkreter. Es kristallisierte sich heraus, dass ein Bauwagen die beste Lösung wäre.

Es wurde eine Spendenaktion gestartet, an der sich hauptsächlich die ortsansässigen Firmen beteiligten. Als der Bauwagen gekauft, transportiert und alle Formalitäten erledigt waren, fand er auf dem Stettberg in der Nähe des Schützenhauses ein neues Zuhause. Schön gelegen und dennoch so platziert, dass die Nutzer niemanden groß stören.

Etwa zehn Jugendliche waren dann auch mit Eifer dabei, als es darum ging, den Wagen auf Vordermann zu bringen. Sie beteiligten sich am Schleifen, Streichen, nahmen kleinere Reparaturen vor. Auch eine Hausordnung für den Wagen haben die jungen Menschen selbst ausgearbeitet.

„Der Betrieb lief eigentlich ziemlich gut. Natürlich gab es immer mal wieder kleinere Zwischenfälle, aber nicht in dieser Größenordnung wie jetzt“, sagt Kälble, der sich über das Ausmaß der Zerstörung erschüttert zeigt.

„Wir haben eine Vermutung, wer das getan hat, können aber nichts beweisen“, so Kälble, der zusammen mit der Stadt eine Belohnung in Höhe von 200 Euro für Hinweise auf die Täter ausgesetzt hat. Informationen dazu können an Bernd Kocian bei der Stadtverwaltung unter Tel.07322.9522260 gerichtet werden.

Vandalismus Unbekannte wüten auf dem Weg zum Schießberg Unbekannte Vandalen verursachten in blinden Zerstörungswut einen Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.