In der Südstadt wird ein Wohnhaus vergrößert und erweitert, so dass dort statt bislang sechs künftig 17 Wohnungen zur Verfügung stehen.

Ein Wohnhaus zwischen Birkenweg und Hossenriedstraße in der Südstadt, in Nachbarschaft des großen BSH-Parkplatzes, wird umgebaut und erweitert. Über das Bauvorhaben informierte Wolf-Michael Meyer seitens des Bauordnungsamts den Ausschuss für Umwelt, Planung und Technik.

Die Errichtung des dort stehenden Sechsfamilienhauses, an das sich im Birkenweg einige baugleiche Wohnhäuser anschließen, wurde 1955 genehmigt. Um dem Wohnraumbedarf an kleineren Wohneinheiten nachzukommen, ist eine bauliche Nachverdichtung geplant. Dies geschieht durch einen Ausbau sowie einen Anbau. Zum einen soll das bestehende Sechsfamilienhaus durch den Ausbau des Dachgeschosses um drei Wohnungen erweitert werden. Das bisherige Satteldach soll in ein Pultdach umgebaut werden. Des Weiteren ist ein Anbau für acht Zweizimmerappartements geplant. Hier soll zum einen das bestehende Gebäude verlängert werden, zum anderen soll ein zweigeschossiger Flachdachanbau quer zum Bestand, also entlang des Lehenwegs, entstehen. Insgesamt entstehen so aus sechs künftig 17 Wohnungen. Acht Stellplätze werden in einem Untergeschoss angelegt.

Das Bauvorhaben liegt in einem reinen Wohngebiet, die Errichtung von Wohnungen ist also grundsätzlich zulässig. Befreiungen von der Ortsbausatzung sind notwendig, da zum einen Satteldächer die Regel und andere Dachformen nur nach besonderer Zustimmung erlaubt sind, und weil der Anbau außerhalb des Baufensters steht. Die Baurechtsbehörde befürwortet das Vorhaben. Es werde bei geringer Inanspruchnahme von Flächen zusätzlicher Wohnraum geschaffen, auch werde der landesweiten Zielsetzung, Innenbereiche baulich nachzuverdichten, Rechnung getragen. Die Anordnung des Baukörpers auf dem ausreichend dimensionierten Grundstück stelle keine Beeinträchtigung dar, durch die Querausrichtung des zweigeschossiges Anbaus wirke der Baukörper städtebaulich nicht störend. Einwände einer Wohnbaugenossenschaft seien baurechtlich nicht relevant und würden zurückgewiesen.