Giengen Überraschend und ergreifend zugleich

Giengen / HZ

Chöre der katholischen Gemeinde standen erstmals gemeinsam auf der Bühne.

Die Leistung der jungen Kirchenmusikerin Julia Schmid brachte es zustande, dass zum ersten Mal ein gemeinsames Konzert der Chöre der katholischen Kirchengemeinde Giengen erlebt werden konnte. In der Heilig-Geist-Kirche war es allzeit gegenwärtig, wie durch die Texte und Gebete, vorgetragen von Gregor Polifke, der Friede im Kleinen, wie in der Welt, in Gefahr ist und mancherorts auch bereits in der Ausgrenzung, der Ablehnung, Unterdrückung und des Hasses untergegangen ist.

Auftakt mit Kanon

Zu Beginn – überraschend und ergreifend zugleich – verteilten sich alle Chöre an den Seiten des Kirchenschiffs und eröffneten das Konzert mit dem Kanon „Schalom chaverim – wir wünschen Frieden auf Erden“. Vielfältig, wie auch die Zusammensetzung der Chöre und der Programmpunkte, gestalteten sich die Kompositionen aller Epochen und Länder. Den Kirchenchor komplettierten in einigen Vorträgen viele Sänger als „Projektchor“.

An vier Probentagen erarbeiteten sie gemeinsam unter anderem das von Maurice Duruflé einfühlsame „Notre père“ – Vater unser. Der Kirchenchor hatte unter anderem mit dem Choral „Verleih uns Frieden gnädiglich?“ von Martin Luther und dem Werk „Da pacem Domine“ von Melchior Franck sowie „Du Friedensfürst, Herr Jesu Christ“ von Dietrich Buxtehude oder dem „Agnus Dei“ von Théodore Dubois den hauptsächlichen Anteil des Konzertes zu bestreiten.

Farbe und Rhythmus brachte der neu formierte Chor „Voices of Harmony“ in den Reigen des Konzertes. Geformt aus ehemaligen Mitgliedern des Gospelchores und neuen Sängern verschreibt sich das Ensemble zeitgemäßer Musik wie „I've got peace like the river“ von Henry O. Millsby und brachte im musikalischen Vortrag das Publikum damit zum leisen Fingerschnalzen.

Mit Marion Zenker, Anne, Felix, Nico und Heiner Benning sowie Andreas Schmid war das Streicherensemble sehr gut besetzt. Das Sextett hatte zusammen mit Christian Schmid an der großen Link-Orgel, an der Truhenorgel und am E-Piano viel zu tun. Solistisch glänzte Christian Schmid an der Orgel mit dem Präludium in D-Dur von Dietrich Buxtehude. Die Streicher unterbrachen die vielfältigen Chorsätze mit Bachs Konzert für zwei Violinen in d-Moll und dem Streichquintett C-Dur von Franz Schubert.

Berührend gestaltete sich zum Schluss der Chorsatz „Verleih uns Frieden gnädiglich“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, bei dem alle Chöre zusammen den Chorraum der Kirche ausfüllten. Es folgte noch von John Rutter „The lord bless you and keep you“, bevor der Applaus des Publikums den Abend mit der Zugabe „O Herr, mein Gott, jetzt vor der Nacht“ zum Abschluss brachte. pm