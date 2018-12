Giengen Türkischer Generalkonsul zu Besuch in Giengen

Türkischer Generalkonsul zu Besuch in Giengen

Giengen / HZ

Der neue Generalkonsul traf sich mit Oberbürgermeister Dieter Henle.

Anfang Dezember war der neue türkische Generalkonsul, Mehmet Erkan Öner, zu Besuch in Giengen. Oberbürgermeister Dieter Henle und Franziska Radinger, Amtsleiterin für Bildung und Soziales, freuten sich über diesen Besuch in einem so frühen Stadium seiner Amtszeit.

Alle drei verbinde die Überzeugung, dass Bürger mit deutschen und türkischen Wurzeln durch enge Kontakte und gemeinsame Aktivitäten in ihrem Zusammenleben profitieren.

Beim Termin in Giengen stimmte die Chemie sofort, was auch daran lag, dass es bereits viele Erfolge gebe.

„Das Engagement unserer Türkischen Vereine – ob in der Sportentwicklung, bei kulturellen Veranstaltungen wie etwa der kulturellen Woche, dem Frauencafé, dem Stadtfest oder Kinderfest oder bei unserem neu gegründeten Interkulturellen Forum – ist eine Bereicherung für alle“, lobte Henle die gewachsenen Strukturen.

„Ob unser türkischer Bildungs- und Integrationsverein, der türkische Kulturverein DITIB, der türkisch-islamische Kultur- und Sportverein oder auch das alevitische Kulturzentrum: Der Austausch mit der deutschstämmigen Bevölkerung klappt gut – weil sich beide Seiten dafür engagieren.“

Mehr Teilnahme gewünscht

Der Generalkonsul lobte seinerseits die weltoffene und konstruktive Art in Giengen: „Die türkischen Vereine betonen dieses gute Miteinander immer wieder. Hier wird Integration nicht nur ernst genommen, sondern gelebt.“ Den Wunsch Dieter Henles nach mehr Teilnahme der türkischstämmigen Bevölkerung an städtischen Veranstaltungen möchte er gerne weitertragen.

Ein weiteres Anliegen des Oberbürgermeisters ist das Thema Bildung als Grundlage der Integration. Nicht umsonst habe der Gemeinderat die Stelle einer Integrationsbeauftragten und drei Stellen im Bereich Integrationsmanagement geschaffen. Auch hier gab es Konsens: Beide Seiten wollen sich für eine Stärkung im Bereich Bildung und Nachhilfe für Kinder einsetzen, ebenso für einen interkulturellen Treffpunkt aller kulturellen Vereinigungen.

Netzwerk für Integration

Dieser Wunsch war Ergebnis einer Tagung des Interkulturellen Forums. Franziska Radinger erläuterte das neue Projekt: „Wir haben das Interkulturelle Forum im Sommer gegründet. Es soll als Integrationsnetzwerk allen Aktiven in diesem Bereich eine gemeinsame, nachhaltige Basis für Ihre Zusammenarbeit bieten. Bereits an der ersten Veranstaltung beteiligten sich etwa 30 Frauen und Männer unterschiedlicher kultureller Herkunft. Das Interkulturelle Forum wird vom Land Baden-Württemberg durch die Führungsakademie im Prozess begleitet.“