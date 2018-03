Giengen Soll es noch mehr Tempo-30-Zonen in Giengen geben?

Giengen / Dieter Reichl

Die Wohngebiete in Giengen wie in den Teilorten sind nahezu flächendeckend temporeduziert ausgewiesen. Ob auch Durchgangsstraßen folgen, dafür braucht es noch Untersuchungen.

Innerhalb des Giengener Stadtgebiets wie auch in den Teilorten sind im Sinne der Verkehrssicherheit und der Lärmreduzierung in den Wohngebieten nahezu flächendeckend Tempo-30-Zonen eingerichtet. Ausgenommen hiervon sind lediglich Haupterschließungsstraßen und Durchgangsstraßen. Ob auch dort, wie in den Ortsdurchfahrten in Hohenmemmingen, Hürben oder an der Ulmer Straße angedacht, Temporeduzierungen kommen werden, ist noch offen. Dazu braucht es gegenüber dem Land stichhaltige Argument auf Basis eines noch zu erstellenden Lärmaktionsplans.

Wohngebiete bereits Tempo 30-Zonen

Laut Uwe Wannenwetsch sind in der Kernstadt und den Teilorten praktisch alle Wohngebiete unterdessen Tempo-30-Zonen. Sinnvolle Erweiterungen sind kaum mehr denkbar.

In manchen Wohngebieten ist es aufgrund der Topografie und der eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeit deutlich einfacher als in anderen, mit wenigen Schildern ganze Zonen einzurichten. Weshalb deshalb eigentlich nur in einem Wohngebiet bereits vor Jahren nach einer Besichtigung vor Ort darauf verzichtet wurde, nämlich in Hürben im Bereich westlich der Hauptstraße. Dort wäre in der Hanglage zur Ausweisung einer Tempo-30-Zone eine Vielzahl von Schildern notwendig geworden. Aus diesem Grund wurde darauf verzichtet, aber auch weil dort das Straßen- und Wegenetz reichlich verwinkelt ist, so dass die Straßen ohnehin nicht zum überschnellen Fahren einladen. Und bis heute habe sich die Situation dort nicht verändert.

Tempobremse auf Hauptstraßen?

Diskutiert wird in Bürgerschaft und Gemeinderat, ob nicht auch zum Schutz vor Lärm und zur Erhöhung der Sicherheit auf Durchgangsstraßen Tempo 30 möglich wird – bei den Hauptstraßen in Hohenmemmingen, Hürben und der Ulmer Straße in Giengen gibt es hierbei Wünsche. In Hürben und Hohenmemmingen ist dies abschnittsweise an den Schulen ja bereits der Fall. Das Land, in dessen Zuständigkeit diese Straßen fallen, hat dabei allerdings einen großen Forderungskatalog: zum einen geht es um die Frage, ob es dort eine erhöhte Unfallauffälligkeit gibt. Laut Uwe Wannenwetsch ist dies statistisch auf keiner der drei genannten Straßen der Fall.

Dann beruht eine Entscheidung, ob Temporeduzierungen möglich werden, mit den denkbaren Unterscheidungen, ob diese nur für Lkw oder für alle Fahrzeuge, ob dies tagsüber oder nur nachts gelten soll, auf der Lärmsituation. Das Land verlangt hier Unterlagen und Kriterien, die auf einem Lärmaktionsplan beruhen - ein solcher ist in Giengen zwar in Planung, aber noch nicht erstellt.

Als dieses Thema unlängst im Gemeinderat diskutiert wurde, sagte Stadtrat Rudolf Boemer (CDU), dass er sich Tempo 30 auf den den Durchgangsstraßen nicht vorstellen könne. Seiner Ansicht nach wären ordentliche Straßensanierungen sinnvoller, dann würde auch Tempo 50 nicht stören.