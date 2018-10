Giengen Sundgaustraße: Handelsplatz statt Industriebrache

Giengen / Marc Hosinner

Auf dem früheren Areal von Lumpen-Wolff soll ein neues Sanierungsgebiet entstehen. Die ersten Schritte dahin wurden eingeleitet. Ein Ziel ist, durch eine Umwandlung Kaufkraft zu binden.

Handelsplatz statt brach liegenden Gewerbeflächen: Das ist das Ziel für das Gebiet nördlich der Bahnlinie in Nachbarschaft zur BSH.

Nach der Betriebseinstellung der Firma Gifa Automotive – früher bekannt als Lumpen-Wolf – zum Ende des vergangenen Jahres will die Stadt ein neues Sanierungsgebiet schaffen. Geld für eine Neuordnung gab es bereits aus Stuttgart: Von der Städtebauförderung des Landes profitiert Giengen durch einen Zuschuss in Höhe von 400 000 Euro, durch die das Land die Beseitigung einer Gewerbebrache unterstützt.

„Durch die Städtebauförderung werden wichtige Impulse für die Schaffung und Entwicklung kommunaler Infrastruktur sowie die Aktivierung brachliegender Flächen ausgelöst“, sagte Regierungspräsident Wolfgang Reimer bei der Übergabe des Förderbescheids.

Erste Überlegungen der Stadt für das Gebiet beinhalteten den Bau eines Medizinischen Versorgungszentrums. Das wird nicht kommen. „Das Protonen-Bestrahlungszentrum ist dort tatsächlich vom Tisch. Wir sind aber mit den Investoren und dem Projektentwickler nach wie vor gut unterwegs, um für die Nahversorgung der Südstadt weiter Gutes zu tun“, so Oberbürgermeister Dieter Henle bei einem Gespräch mit der HZ im Sommer. Diese Aussage hat weiter Bestand. Ziel sei es nach wie vor, abfließende Kaufkraft in Giengen zu halten. Einen Beitrag dazu soll auch ein neuer Handelsplatz an der Sundgaustraße leisten.

Südstadt besser anbinden

Die Stadt will aber nicht nur eine Industriebrache verhindern, sondern auch die Südstadt wieder besser an die Innenstadt anbinden mit Fußweg- und Radwegverbindungen. Geplant ist also ein Ersatz für die Anfang 2017 abgerissene Brücke über die Bahnlinie. Das Bauwerk war von Salz zerfressen, eine Sanierung wurde als zu teuer eingestuft. „Wir stehen noch ganz am Anfang“, so Oberbürgermeister Henle zum Sanierungsgebiet Sundgaustraße. Als ersten Schritt hat der Gemeinderat durch einen Beschluss vorbereitende Untersuchungen eingeleitet. Zu untersuchen sind unter anderem, inwieweit im Gebiet, das sich auf einer Fläche von 5,3 Hektar ausdehnt, städtebauliche Missstände und Mängel vorliegen. Zudem sollen Entwicklungs-Potenziale und deren Umsetzung aufgezeigt werden. Innerhalb des Bereichs soll auch eine neue Fuß- und Radwegverbindung zwischen der Hossenriedstraße und der Bahnhofstraße möglich sein. „Es muss dabei geklärt werden, wo diese Brücke Sinn macht“, so das Stadtoberhaupt. Das neue Bauwerk soll auch eine bessere Anbindung an die Schulen in der Schwage schaffen.

Sind diese ersten Untersuchungen abgeschlossen, soll die Festlegung des Sanierungsgebiets erfolgen. Damit ist dann auch die Entgegennahme und Auszahlung von finanziellen Zuwendungen für Sanierungen möglich.

Acht Jahre Zeit

Das alles wird eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. „In Baden-Württemberg hat man acht Jahre Zeit, um mit städtebaulichen Veränderungen zu starten. Wir wollen das aber deutlich früher schaffen“, so der Oberbürgermeister, der anfügt: „Wir sind da gut unterwegs.“