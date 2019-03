Die Mitglieder fahren in den Bayerischen Wald.

Bei der Hauptversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft hob Obmann Herbert Kinauer vor allem den Ausflug in das Böhmische Bäderdreieck hervor. Auch der Heimatnachmittag sowie die Weihnachtsfeier seien gelungene Veranstaltungen gewesen.

Zum Jahresprogramm 2019 erwähnte er als Höhepunkt den Ausflug in den Bayerischen Wald. Der 70. Sudetendeutsche Tag findet an Pfingsten in Regensburg statt. Im November gibt es einen Heimatnachmittag und die Weihnachtsfeier wird wieder zusammen mit den Böhmerwäldlern veranstaltet.

Zum Jahresausflug im Juni gab es einen kurzen Überblick von Schober. Als Standort wurde Waldmünchen gewählt. Anmeldungen sind für jeden bis Anfang Mai bei Helga Schober unter Tel. 09071.7098650 möglich.

Einige Ehrungen wurden auch vorgenommen. Für die 10-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Hermann Krumpholz, Adolf Klohs und Helga Schober. Hingewiesen wurde auf die Landesversammlung in Stuttgart am 6. April, auf den Maitreff am 27. April im SC-Vereinsheim sowie auf den Sudetendeutschen Tag in Regensburg, zu dem mit privaten PKWs gefahren wird.