Giengen Storch auf dem Rathaus gesichtet

Giengen / nr

HZ-Leser Karl Fischer hat am Montag einen Storch auf dem Giengener Rathaus gesichtet.

Mitte Februar und schon ein Storch auf dem Giengener Rathausdach? Ein nicht ganz gewöhnliches Bild, aber HZ-Leser Karl Fischer hat dieser Tage früh am Morgen ein Tier gesichtet. Der Giengener Storchenbeauftragte Claudius-Michael Klatt hat mögliche Erklärungen parat: „Es gibt einen Storch, der den ganzen Winter über hier war. Er war zwischen Hürben, Burgberg, Hermaringen und Sontheim unterwegs“, weiß Klatt. Der Storch sei immer mit fünf Silberreihern umhergeflogen und „sucht jetzt vielleicht einen Horst“.

Es könnte also dieser Storch sein, der das Nest in Giengen aufgesucht hat. Oder es ist ein anderer, eventuell ein Älterer, überlegt Klatt, der sich „auskennt und weiß, wie er auch hier überleben kann“. Vor allem Störche, die in Salem am Affenberg aufwachsen, würden dies vermehrt tun.

Der Storch, der den Winter über in Giengen war, ist übrigens unberingt. Das hat der Experte mit dem Fernrohr einmal sehen können. Die jungen Störche in Giengen und Sontheim hingegen bekommen immer einen Ring verpasst. Bald schon könnte man noch mehr Störche sehen: „Mitte Februar ist eigentlich die Zeit für die Männchen, zurückzukommen“, so Klatt.