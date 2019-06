Von Freitag bis Sonntag wird rund um das Museum beim Familienfest viel geboten. Längst nicht nur Otto Waalkes macht seine Aufwartung.

An drei Tagen dürfen sich Steiff-Fans, Liebhaber und Sammler über ein abwechslungsreiches Programm freuen. Für die beweglichen Schaustücke ist Steiff bis über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Auch am Steiff-Sommer können Besucher wieder die Inszenierungen bestaunen. Zudem erwartet die Besucher der große Sommermarkt mit vielen Kunsthandwerkern, regionalen Ausstellern und Kinderaktionen. Wer tiefer in die Geschichte eintauchen möchte, kann sich im Geburtshaus von Margarete Steiff über das Leben der Firmengründerin informieren. Das Geburtshaus an der Lederstraße wird während der Feierlichkeiten geöffnet sein. Der Urgroßneffe von Margarete, Joachim Steiff, wird zudem an allen drei Tagen vor Ort sein und die Lieblingstiere der Besucher signieren.

Freudig erwartet wird der Besuch des Komikers Otto Waalkes am Freitag von 15 Uhr bis 16 Uhr. Der Entertainer wird ein Interview auf der Bühne geben und im Anschluss daran für Autogramme zur Verfügung stehen.

Außerdem stellt der Verein „#46PLUSkocht“ das eigene Kochbuch vor, das mit Unterstützung von Starköchen wie beispielsweise Frank Oehler, Simon Tress oder Bernd Siefert erstellt wurde. Am Samstag und Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr signieren die Gastronomen in Giengen das gemeinsame Kochbuch.

Neben diesen prominenten Gästen werden auch einige überlebensgroße Plüschfreunde zum Maskottchentreffen von Frieda und Teddybär Knopf am Samstag um 15 Uhr anzutreffen sein, bevor um 19 Uhr die Sommer-Party beginnen wird. Unter anderem sollen die Partyband „The Bishops“, die „Drum-Stars“ und das Ballonglühen während einem Musikfeuerwerk bei Einbruch der Dunkelheit die Gäste begeistern.

Wer seine Sammlung an Steiff-Tieren vergrößern möchte, hat täglich zwischen 10 Uhr und 17 Uhr auf der internationalen Verkaufsbörse die Gelegenheit dazu. Kostbare Repliken und antike Raritäten reihen sich neben Erinnerungen aus der eigenen Kindheit ein. Alternativ können zwischen 10 und 19 Uhr Schnäppchenjäger im Verkaufszelt mit Flohmarkt Tiere erwerben.

Am Freitag und Samstag stehen zudem Spezialisten der Ladenburger Spielzeugauktion zur Verfügung, um im Konferenzraum des Museums Plüschtiere zu taxieren.

Alle drei Tage werden durch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm untermalt. Marcel Wagner wird als Moderator die Gäste durch das Programm auf der Showbühne führen. Am Sonntag um 11, 13 und 15 Uhr können sich die Kinder auf „Tom Palme und Rodscha aus Kambodscha“ mit ihrer Mitmachmusik freuen.