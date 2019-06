Otto Waalkes verbreitet Superlaune bei heißen Temperaturen, trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein und erfüllt hundertfach Autogrammwünsche.

Otto Waalkes in Giengen: Da ist gute Stimmung garantiert. Der Komiker aus Ostfriesland unterhielt sein Publikum gestern zum Auftakt des Steiff-Sommers prächtig, war auf der Bühne um keine flapsige Antwort verlegen und gab nach einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Giengen trotz hochsommerlicher Temperaturen einem generationenübergreifenden Publikum geduldig Autogramme.

Mit einem kräftigen „Hollerahütti“ betrat der 70-jährige immergrüne Barde die Bühne, wo er von Dirk Petermann, dem Geschäftsführer der Margarete-Steiff-GmbH, herzlich begrüßt wurde. Dem „Hallo Giengen“ ließen die Zuschauer ein „Hallo Otto“ folgen, was dem Ostfriesen die Gewissheit gab: „Sie haben mich erkannt.“

Ein neuer Ottifant

Petermann übergab den Prototypen eines neuen Steiff-Ottifanten an den berühmten Gast. Der war daraufhin so entzückt, dass er auch seine Fans an der „Geburt dieses neuen Tieres ohne Hebamme“ teilhaben lassen wollte. „Darf ich ihn ins Publikum werfen?“, fragte Otto, was seine Steiff-Gastgeber mit einem entsetzten Nein quittierten. „Hier darf man ja gar nichts“, meinte Otto anschließend bedauernd.

Der Spaßmacher kam nun in Fahrt, stimmte mit dem Publikum das Lied vom „Friesenjung“ an, der hinterm Deich wohnt, huschte in typischer Otto-Haltung über die Bühne und stellte dann fest: „Hier wird ja ein bisschen geschwäbelt.“

Zumindest in Teilen konnte der Mann aus dem hohen Norden mit dem Giengener Dialekt mithalten. „Heit isch hoiß“, kommentierte er das Wetter. Und stellte dann die Frage: „Wo gasch na?“

Auch Sid schaute vorbei

Auch Sid, das Zeichentrick-Faultier aus dem Kinofilm „Ice Age“, dem Otto seine Stimme lieh, erschien zwischendurch akustisch auf der Bühne und kalauerte einen Satz, in dem das Wort Boulevard vorkommen sollte: „Beim Melken wurd’ dem Bauern klar, dass die Kuh ein Bulle war.“

Ottos Zukunftspläne? Moderator Marcel Wagner entlockte dem Dauer-Komiker, dass er mit Arbeiten an einem neuen Kinofilm beschäftigt ist. „Catweazle“, der Magier, steht dabei im Mittelpunkt – gespielt von Otto selbst.

Die Frage, wie er einst dazu kam, sein Markenzeichen, den Ottifanten, zu kreieren, beantwortete er so: „Mit 10, 11 Jahren wollte ich ein Selbstporträt malen. Das ist mir missglückt, und so wurde der Ottifant daraus.“ Bis heute sei es auch sein Lieblings- und Haustier.

Ob’s in seiner Kindheit noch andere Kuscheltiere gab, wollte der Moderator wissen. Otto konnte sich zunächst an keines erinnern. Mit Hinweis auf den Teddybär kriegte er aber dann doch noch die Kurve zur PR-Veranstaltung. „Natürlich, das hatte ich auch. Der war aber nach drei Tagen hinüber. Dann kriegte ich einen von Steiff, und der hat bis heute gehalten.“

Schließlich betrat Giengens Oberbürgermeister Dieter Henle (Otto: „Den gibt’s echt?“) die Bühne, unterm Arm das Goldene Buch der Stadt, das ausnahmsweise mal das Rathaus verlassen durfte. Bevor sich Otto verewigte, outete sich Henle erst einmal als „Jugendfan“ des Ostfriesen und zitierte zum Beweis einen Vers aus dessen Sch(l)aflied: „Das zweite Schaf hieß Dörte, weil es so gerne röhrte.“

Otto nahm den Ball sofort auf, ließ weitere Pointen aus dem Lied folgen und schrieb gleichzeitig ein paar Zeilen ins Goldene Buch, vermutlich verziert mit seinem Markenzeichen, das er gestern wohl einige Male auf alle möglichen Utensilien kritzeln durfte.

Selbst Otto-Schallplatten aus den Siebzigerjahren hatten Fans zum Signieren mitgebracht. Das, so sagte der offensichtlich nie alternde Spaßmacher der Nation, passiere immer wieder. Erst neulich habe ein Junge zu ihm gesagt: Mein Papa hat ´ne Platte von dir. Auf die Frage, was man denn damit machen könne, antwortete der Junge: „Das weiß ich auch nicht. Ist so ein schwarzes Ding mit Loch drin.“