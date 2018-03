Giengen Steiff-Gruppe will mit Produkten nicht nur Kinder begeistern

Giengen / Mathias Ostertag

Die Firmen Steiff und Alligator wollen in den nächsten Jahren weiter in ein gesundes Wachstum investieren. Gerade Steiff will nicht nur Kinder mit seinen Produkten begeistern.

Viel Licht, ein wenig Schatten: vieles, was innerhalb der Steiff-Gruppe angepackt wird, führt oft auch zum Erfolg.

„Wir haben nicht alle Ziele erreicht, aber uns uns in vielen Bereichen verbessert“, sagte Steiff-Geschäftsführer Daniel Barth im Rahmen der Jubilarfeier der Firmengruppe und unterstrich, dass man sich eben ehrgeizige Ziele gesetzt habe. „Wir wollen am Ball bleiben“, führte er weiter aus und meinte damit, dass man weiter in den anhaltenden Wachstumskurs investieren wolle.

Steiff plant noch mehr Retail-Shops

Das heißt konkret: die Infrastruktur verbessern (u.a. mehr Shops), den Bekleidungsbereich ausbauen und die Internationalisierung vorantreiben. Die neue Kollektion bringe Klassiker wie Designermode mit – und vor allem Neuheiten in der Baby- und Kleinkinderkollektion. „Wir wollen neben den Kindern wieder Erwachsene und Sammler für unsere Produkte begeistern“, so Barth.

Auch bei Alligator gab es im vergangenen Jahr viele Lichtblicke, so wurden laut Geschäftsführer Josef Seidl viele neue Projekte in Angriff genommen, die Neuorganisation der Geschäftsfelder konnte etwa erfolgreich über die Bühne gebracht werden. Auch habe der Ventilspezialist einige Verträge mit großen Kunden abschließen können, die freilich aber erst langfristig zum Tragen kämen

Alligator will das Thema Ersatzteile angehen

Deutliche Einbrüche habe man dagegen im Ersatzteilgeschäft in den USA und in Teilen auch in Europa verkraften müssen. Für 2018 hat man sich deshalb bei Alligator vorgenommen, die zukunftsweisenden Herausforderungen im Bereich Ersatzteile anzugehen. „Daran werden wir tatkräftig arbeiten“, so Seidl.