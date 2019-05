Am Freitag ging es bei „The Beach“ vor den Toren von Steiff los. Nach den Schülern und Hobbysportlern sind dann am Wochenende die Profis dran.

Annähernd 500 Jugendliche nahmen gestern Vormittag die beiden Courts beim Beachvolleyball-Schülerturnier in Beschlag. Am Abend durften dann die Hobby-Spieler ran. Es war ein Auftakt nach Maß für das Spektakel auf Sand. Bei der dritten Auflage dürfen am Wochenende dann die Profis ran, die am Samstag auchin Hohenmemmingen aufschlagen. Das Finale der Männer und Frauen gibt es am Sonntag ab etwa 14 Uhr zu sehen. Am Abend davor rockt die Band Bretthart.