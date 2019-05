Im Rahmen der 72-Stunden-Aktion läuft eine Stadtwette mit OB Dieter Henle für ein etwas anderes Kinderfest.

Im Rahmen der 72-Stunden-Aktion, die noch bis Sonntag, 26. Mai, bundesweit stattfindet, gestalten die beiden Aktionsgruppen aus Giengen am Samstag, 25. Mai, zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr ein „Kinderfest“ rund um das Thema „Kinderrechte“ am Giengener Skulpturenpark an der Stadtmauer.

Gezeigt wird ein Film zu den Kinderrechten, den die Jugendlichen während der Aktion selbst drehen, es gibt allerlei Upgecyceltes zu kaufen, für Kinder werden Bastelmöglichkeiten und eine Spiele-Straße angeboten. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Erlös des „Kinderfestes“ kommt einem indischen Kinderhilfswerk zugute.

Die Kinder und Jugendlichen von den Pfadfindern, Minis und Kolping haben analog zu den bekannten Stadtwetten aus der Unterhaltungsshow „Wetten, dass . . .?“ dazu eine Wette mit dem OB abgeschlossen: Seine Aufgabe ist es, 72 Besucher für das etwas andere Kinderfest zu gewinnen.

Wenn es ihm gelingt, verwöhnen die Aktionsgruppen am Wahlsonntag als Überraschung die Wahlhelfer in zwei von ihm ausgewählten Wahllokalen mit Selbstgebackenem.