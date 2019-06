Bei seiner Mitgliederversammlung beriet der Stadtseniorenrat über aktuelle Themen wie die geplante Kneippanlage, sowie über die künftige Besetzung des Ausschusses.

Viel Lob für die Arbeit des Seniorenrates und seines Ausschusses wurde von Oberbürgermeister Dieter Henle aus Anlass der diesjährigen Mitgliederversammlung ausgesprochen. Die Aktivitäten kommen der gesamten Stadt zugute, so Henle. Besonders erwähnte er die vor Jahren übernommenen Geburtstagsbesuche bei den älteren Senioren im Auftrag der Stadt. Dies sei eine wichtige Aufgabe. Er hob weitere Aktivitäten hervor, etwa den zweijährigen Seniorentag oder die regelmäßigen Ortsbegehungen mit der Meldung von Auffälligkeiten bei der Verwaltung.

Wichtiges Thema war die geplante Kneipp-Anlage, die vom Seniorenrat initiiert wurde und die am Brenzufer auf der Grünfläche gegenüber dem Skulpturenpark entstehen soll. Entstehen soll ein attraktiver Mehrgenerationenparcours mit Bewegungs- und Sportgeräten. Das benötigte Wasser soll aus der Brenz kommen. Die Planung hierfür ist im Gange, eine Realisierung, so Vorsitzende Christine Mack, ist im kommenden Jahr wahrscheinlich.

Die Vorsitzende ging auf die weiteren Aktivitäten des Seniorenrates ein, zu denen auch öffentliche Informationsveranstaltungen gehörten sowie die Sturz-Präventionsgymnastik mit Helga Reiser in Kooperation mit der TSG. Sie merkte an, dass in der Organisationsstruktur als Beratender Ausschuss des Gemeinderates ein guter Draht zur Verwaltung bestehe, da man als solcher auch antragsberechtigt sei. Dies bedeute mancherlei Hilfe und Erleichterung bei der Ausübung des Ehrenamtes.

Über die Arbeit des Senioren-Computer-Clubs berichtete Eugen Lauber, über die der Werk- und Bastelgruppe Germar Kornitzer. Beide Gruppen wünschen sich mehr „Mitstreiter“.

Waltraud Wiedenmann, die Leiterin der Senioren-Begegnungsstätte, berichtete von den regelmäßigen Angeboten im Haus und Ausflügen, die alle gut besucht seien. Weitere Helferinnen wären auch hier gefragt und willkommen.

Berichtet wurde schließlich über die Initiative der Seniorenhilfe, die auch ein Ruftaxi umfasse, um die Mobilität der Senioren zu unterstützen.

Bei der anschließenden Wahlempfehlung, die von OB Henle geleitet und von Germar Kornitzer sowie Josef Resch als Wahlkommission begleitet wurde, kam folgender Vorschlag für die künftige Besetzung des Gemeinderatsausschusses zusammen: Christine Mack bleibt weiterhin Vorsitzende, Beisitzer werden künftig Edeltraud Graf, Eugen Hügler, Maria Jacob, Gisela Jahn, Maria Konold-Pauli, Eugen Lauber, Holger Minx, Margarete Schlaiß und Inge Stoch sein. Von den Fraktionen des Gemeinderates werden Karin Häußler, Christine Mack und Alexandra Carle sowie die Stellvertreter Olaf Holzer, Monika Albrecht-Groß und Martin Hörsch entsendet. Ausgeschieden sind auf eigenen Wunsch Ulrike Brender-Nothnick und Sofia Karagianni.

Abschließend gab die Vorsitzende einen kurzen Ausblick auf künftige Initiativen, wie etwa eine geplante Busrundfahrt für Senioren durch die Kernstadt und die Teilorte mit entsprechenden Erläuterungen zu Veränderungen an markanten Stellen.