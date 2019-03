Die früheren Planungen zum Anschluss des Gewerbegebiets Rieds sind veraltet und nicht umsetzbar. Die Verwaltung geht nun eine alternative Strecke an.

Wie bitteschön geht’s am besten ins Ried? Eine Frage, die sich Planer, Stadträte und die Stadtverwaltung unter dem Begriff Stadtrandstraße nicht erst seit gestern stellen.

In den zurückliegenden Jahren galt die Anbindung von Westen her mit der gleichzeitigen Beseitigung des Bahnübergangs an der Hermaringer Straße als Königsweg. Doch das wird sich nicht so schnell realisieren lassen (siehe separter Text).

In den Mittelpunkt rücken wohl nicht nur deshalb noch ältere Überlegungen, die zunächst von einem Anschluss des Rieds von Osten her, also aus Richtung Hohenmemminmgen, ausgehen.

Ein Anschluss des Gewerbegebiets aus dieser Richtung schien unter der Regie von Oberbürgermeister Clemens Stahl, der von 2001 bis 2009 Giengens Stadtoberhaupt war, schon in greifbarer Nähe. Es gab eine geplante Trassenführung, die beispielsweise eine Umfahrung auf einer neuen Kreisstraße bei Allewind vorsah, von der aus das Ried per Abzweig erreichbar gewesen wäre. Damit einhergegangen wäre eine Entlastung der Landesstraße durch Giengen.

Obwohl schon Fördergelder geflossen waren, kam es nicht zum Bau der Straße, weil unter anderem artenschutzrechtliche Gründe dagegen sprachen und später auch die Finanzierung nicht möglich war.

Seit damals, also seit 2006, haben sich die Rahmenbedingungen nach Ansicht der Stadtverwerwaltung geändert. Heute sei festzuhalten, dass die Planungen veraltet und ihre Umsetzung schwierig seien.

Deshalb sollen nun mit Nachdruck neue Überlegungen angestellt werden: Der Gemeinderat fasste einen Grundsatzbeschluss zum weiteren Vorgehen für die „Ortsumfahrung Ried – Stadtrandstraße“.

Damit wid die Vertwaltung beauftragt, eine Planung für die Strecke zwischem dem Verknüpfungspunkt Riedstraße bei der Kläranlage und dem Punkt Memminger Straße/Hohenzollernstraße (an der Landesstraße) zu schaffen. Die Planung soll gleichzeitig Anschlüsse an die Riedstraße, die Steinwiesenstraße beziehungsweise Siemensstraße herstellen.

Darüber hinaus soll auch ein Förderantrag gestellt werden. Die Sadt hatte erst 2018 die einst gewährten Zuschüsse nach Einigung mit dem Regierungspräsidium zurückgezahlt. Wie Oberbürgermeister Henle Ende des vergangenen Jahres erklärte, gebe es bereits Vorgespräche mit dem Verkehrsministerium hinsichtlich der Neuerteilung von Zuschüssen. „Möglicher Baubeginn des Riedanschlusses ist im Jahr 2021“, so der OB kurz vor Weihnachten.

Wie Michael Richter vom Stadtplanungsamt in der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärte, würde der neue Trassenverlauf weiter westlich verlaufen als jener, der anfangs der 2000er-Jahre umgesetzt werden sollte.

Stadtrat Werner Bader (CDU) meinte zum Grundsatzbeschluss und dem weiteren Vorgehen: „Die alte Planung ist aus Naturschutzgründen nicht mehr möglich. Diese neue Trasse ist machbar und lässt weitere Optionen offen.“

Gaby Streicher (SPD) sagte: „Es ist gut, dass jetzt überhaupt etwas passiert. Der Bahnübergang ist eben nicht der Türöffner. Dr. Erwin Kleemann (Unabhängige/Grüne) war der Überzeugung, man habe bei der alten Lösung zu lange gewartet. Jetzt sollte losgelegt werden. Wilhelm Oszfolk ist der Ansicht, man sei von der ursprünglichen Idee der Stadtrandstraße „weit weggekommen“. Man erschließe jetzt das Ried, sonst geschehe nichts. Oberbürgermeister Dieter Henle entgegnete: „Wir geben die große Lösung mit dem Anschluss von Westen und der Beseitigung des Bahnübergangs nicht auf. Wir müssen aber in Etappen vorgehen.“