Der Erwerb des Gebäudes an der Heidenheimer Straße hat strategische Gründe und hängt mit Plänen für die benachbarte Lina-Hähnle-Schule zusammen.

Die „Shopping-Tour“ der Stadtverwaltung geht weiter: Nach dem Erwerb des Hauses in der Marktstraße, dem ehemaligen Sport-Jentschke, wird in den nächsten Tagen der Kaufvertrag für eine weitere Immobilie unterzeichnet: Den Besitzer wechseln wird das Grundstück an der Heidenheimer Straße mit der Hausnummer 49, in Giengen besser bekannt als ehemaliger Supermarkt „nah und gut“ in der Schwage mit einer Gesamtfläche von etwas mehr als 3000 Quadratmetern.

„Für die Stadt Giengen handelt es sich um einen wichtigen strategischen Erwerb. Dabei geht es in erster Linie um das Grundstück, das sich für die Schulentwicklung im Schul- und Bildungszentrum Schwage optimal anbietet“, so Oberbürgermeister Henle zur Kaufabsicht.

Im Rahmen einer Studie zur Entwicklung der Schulen, der sogenannten Phase null, gibt es Überlegungen, die einen Neubau der Lina-Hähnle-Schule beinhalten.

„Mit Erwerb des Grundstücks Heidenheimer Straße 49 könnte, zum Beispiel durch den Bau eines Gebäudeteils der Schule auf diesem Areal, eine sinnvolle Entzerrung des Bauprozesses an der Lina-Hähnle-Schule stattfinden“, so der Rathaus-Chef.

Erstmals keine Änderungen für die Nutzer

Das ist allerdings noch Zukunftsmusik, stecken die Pläne für die Schule doch noch in den Kinderschuhen: Durch den Kauf der Stadt ergeben sich erstmal fast keine Änderungen für die Nutzer. Im Erdgeschoss nutzen die TSG-Boxabteilung und das Awo-Projekt „Schlau und couragiert“ die Flächen. Ursprünglich befanden sich dort ein Lebensmittelgeschäft und eine Apotheke.

Zwischenzeitlich wurde das Erdgeschoss vom Landkreis zur Unterbringung von Flüchtlingen angemietet (siehe separater Text). Im Dachgeschoss befinden sich neben einer Kinderarztpraxis noch zwei Wohnungen.

„Die Boxer und die Sambo-Kämpfer können dort weiter trainieren“, sagt Bernd Kocian, Hauptamtsleiter im Rathaus. Auch die Praxis könne zunächst weiter betrieben werden. Ausziehen müssten dagegen die Mieter der zwei Wohnungen im Obergeschoss. Diesen müsse der bisherige Eigentümer kündigen. „Es besteht ein gewisser Sanierungsbedarf in den Wohnungen. Wir wollen dort aber nicht mehr investieren“, sagte Kocian.

Weiter bestehen blieben jedoch Mietverträge für Stellplätze auf dem Grundstück sowie für die Tiefgarage.

