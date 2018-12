Hürben Sportliche Weihnachten beim TV Hürben

Hürben / pm

Bei der Feier des Vereins gab es aber auch Musik und Theater.

Die Weihnachtsfeier des TV Hürben wurde vom Vorsitzenden im Bereich Sport, Roland Eberhardt, sowie musikalisch von Nina Prechtel und Zoe Weisheit eröffnet. Sportliche Darbietungen gab es jede Menge: Die Gruppe Top in Form unter der Leitung von Monika Held zeigte Aufwärmgymnastik. Die Turner ab Klasse drei boten verschiedene Turnelemente am Boden und Sprung dar, die zum Teil auch an beiden Geräten geturnt werden. Waltraud Schlumpberger, Nicole Weisheit, Susanne Prechtel, Linda Eberhardt, Anica Kraft, Sarah Renner und Stefan Hahnel betreuten die große Truppe.

Mit den Fit Teens unter der Leitung von Sonja Magenau und Laura Schiele ging es schwungvoll weiter. Mit ihrem Aerobic-Tanz begeisterten sie das Publikum. Auch nicht fehlen durften die Leichtathleten, sie zeigten Übungen zum Thema Hochsprung. Die technischen Tipps hatten hier Rudolf Häge, Thorsten Weisheit und Uwe Haschka parat. Ein Tanz von den Crazy feets unter Lisa Wolf rundete die Aufführungen ab.

Roland Eberhardt wurde für seine Verdienste für den TV Hürben ausgezeichnet (wir berichteten).

Für einen lustigen Ausklang sorgte die Theatergruppe mit ihrer Weihnachtsgeschichte. pm