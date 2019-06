Reizen, Stechen, „Karten kloppen“ heißt es seit 40 Jahren bei den Mitgliedern von Karo 7 im Giengener SC-Heim. Heute fehlt dem Club der Nachwuchs.

Beim Skat duzt man sich. Deshalb stellt sich vor dem SC-Heim auch der Vorsitzende des Skatclubs Karo 7 als Walter vor. Heinrich, der Kassierer, ist auch schon etwas früher da, wenig später trudeln nach und nach die restlichen Mitglieder zum Freitagsskat ein. Acht Männer, eine Frau und ein Wirt, so sieht die heutige Besetzung aus. Während unter der Junisonne vor dem Sportheim noch vereinzelte Fußballer auf und ab laufen, wird innen alles fürs Kartenspiel vorbereitet: Neun Spieler, also drei Tische. Das Los entscheidet, wer mit wem am Tisch sitzt, und wer nach jeder Runde die Punkte aufschreiben muss.

Preisskat zum Jubiläum

Karo 7 gibt es bereits seit 40 Jahren. 1979 traf man sich aufgrund einer Zeitungsannonce zum ersten Mal, damals im Gasthaus „Ochsen“. Seitdem hat sich der Freitagabend als regelmäßiger Skattreff etabliert. Im Lauf der Jahre wechselte nur der Ort ein paar Mal, für einige Zeit war man im Giengener „Schlüssel“. Zum Jubiläumsfest gab es einen internen Preisskat in der aktuellen Spielstätte, dem SC-Heim auf dem Schießberg.

Dort sitzt inzwischen jeder auf seinem Platz und die ersten der insgesamt 36 Runden des Abends sind im vollen Gange. Am hinteren Tisch spielt auch der Vorsitzende Walter. Bis jetzt fehlt ihm das große Kartenglück, aber das kann ja noch kommen. Die Mentalität bei Karo 7 fasst er so zusammen: „Wir sind wie Freizeitkicker. Nur spielen wir Skat statt Fußball.“ Wichtig sei vor allem ein geselliges Miteinander und Spaß am Spiel, dennoch spiele man natürlich streng nach den offiziellen Regeln. Aus demselben Grund habe man zudem seit der Gründung nie eine Mitgliedschaft im Deutschen Skatverband in Betracht gezogen: „Da muss man teilweise auswärts spielen und einen längeren Zeitraum.“

Größter Wermutstropfen des Vereins ist mangelnder Nachwuchs: Das Durchschnittsalter ist in den vergangenen 40 Jahren stetig gestiegen, heute liegt es laut Walter „sicher über 70“. Auch Mitspieler Stefan kann von den Nachwuchssorgen berichten: „Wir werden leider immer weniger. Allein in den vergangenen zwei Jahren hatten wir vier Todesfälle.“

Eine mögliche Konkurrenz für den klassischen Vereinsskat könnte das gerade bei jüngerem Publikum beliebtere Spielen am Computer oder im Internet sein. Das haben manche der Clubmitglieder sogar schon selbst ausprobiert. Letztlich sei das gemeinsame Spielen aber einfach besser, sind sie sich einig. Online fehle einfach die Geselligkeit, die habe man nur „in echt“.

Ordentlicher Vorsprung

Tischwechsel. Hier freut sich Kassierer Heinrich über gute Karten: Der mit 65 Jahren Jüngste der Runde hat früh am Abend bereits zwei erfolgreiche „Grand“ gespielt. Das bedeutet viele Punkte und einen ordentlichen Vorsprung vor den Mitspielern. Sein Gegenüber Rudi, eines von zwei noch immer aktiven Gründungsmitgliedern, ist jedoch wenig begeistert. „Der hat gefühlt einfach immer Glück. Und gut spielen kann er auch noch“, meint er missmutig.

Am Nachbartisch sitzt auch die Dame der Runde, Marianne. Sie hat erst vor wenigen Jahren den Wechsel vom Seniorentreff gewagt, wo dienstags unter anderem auch Skat auf dem Programm stehe. Sie ist also noch „die Neue“, aber mit umso größerem Elan dabei, und hört sich nach den Runden die Kritik der Mitspieler an. Bei Karo 7 hat sie es sozusagen in die „Oberliga“ geschafft, wie es Werner ausdrückt, der neben ihr sitzt. Der 86-Jährige ist neben Rudi das zweite noch aktive Gründungsmitglied. Er hat das Skatspiel vor beinahe 70 Jahren gelernt, beim Fußballverein in Schnaitheim. „Wir sind damals teils über längere Strecken mit dem Bus zu Auswärtsspielen gefahren. Da hatten wir viel Zeit fürs Kartenspielen“, erzählt er lächelnd.

Bescheidenheit im Namen

Auch Anfänger brauchen übrigens keine Angst vor dem Einstieg zu haben, wie Walter betont. Erstens sei man sehr umsichtig und Fehler würden stets verziehen. Und zweitens werde im SC-Heim nicht direkt um Geld gespielt, also müsse niemand befürchten, über den Tisch gezogen zu werden. „Wir freuen uns immer über neue Mitstreiter. Wer Lust auf einen gepflegten Skat hat, kann einfach vorbeikommen.“

Fragt man übrigens nach dem Grund für den Clubnamen, bekommt man immer die gleiche Antwort: Beim Skat ist die Karo Sieben die schwächste Karte und damit kein willkommener Anblick, wenn die Karten verteilt werden. Die Namensgebung sei also „pure Bescheidenheit.“