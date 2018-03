Giengen Sind digitale Medien im Kindergartenalter gut?

Giengen / Patrick Vetter

Schon im Kindergartenalter kommt der Nachwuchs ständig mit digitalen Medien in Berührung. In den Giengener Kindergärten versucht man, den Konsum zu reduzieren.

Handy-Bildschirm gesperrt? Ins Internet gehen? Online-Spiele spielen? Kein Problem. Heutzutage nicht einmal mehr für Grundschüler. Kinder in Klasse eins und zwei mit dem Tablet in der Hand verblüffen niemanden mehr. Zumindest wird aber ab und an darüber diskutiert, welchen Stellenwert der Medienkonsum in den ersten Schulklassen einnehmen sollte und ob er sinnvoll oder nachteilig ist. Was dabei schon mal vergessen wird: Auch die Kinder in der Vorschule und im Kindergarten daddeln schon viel.

In den Kinderbetreuungseinrichtungen in Giengen fällt das auf: „Viele Kinder sagen, dass sie eigene Fernseher oder Spielkonsolen im Zimmer haben“, erzählt Sigrid Thierer, Leiterin des evangelischen Kindergarten Hainbuchenweg. „Kinder dürfen laut ihren Erzählungen zu Hause das Internet nutzen“, weiß auch Bärbel Fortenbacher, die den Kindergarten an der Lederstraße leitet. „Manchmal wird schon den kleinen Geschwistern, damit sie ruhig sind, ein Handy gegeben und ein Film gezeigt“, erzählt Michaela Ostir, Leiterin des katholischen Familienzentrum Salztröge St. Michael.

Im Kindergarten könnten die Erzieher neue Medien eventuell pädagogisch nutzen, doch dafür fehlen oft Zeit und auch Fachwissen. „Wir haben gar nicht die Möglichkeit, digitale Medien sinnvoll einzusetzen. Wir haben ja höchstens einen CD-Spieler“, sagt Sigrid Thierer.

Ab und zu komme ein Beamer zum Einsatz, doch im Umgang mit dem Internet werden Kinder nicht geschult. Dies sei in den anderen evangelischen Einrichtungen ähnlich. „Medienkonsum stellen wir ganz hinten an, denn wir denken, dass zu Hause oft schon zu viel an Medien auf die Kinder einströmt“, sagt Fortenbacher.

Handys werden abgegeben

Auch im Familienzentrum Salztröge St. Michael wird laut Michaela Ostir bewusst darauf geachtet, Bücher statt digitaler Medien einzusetzen. „Wir leihen höchstens mal einen Film aus, aber sonst setzten wir keine digitalen Medien ein“, sagt die Leiterin des katholischen Kindergartens. „Solche Filme werden dann im Nachhinein verwertet, zum Beispiel in Rollenspielen oder einem Schattenspiel.“

Bringen Kinder doch einmal Geräte wie Handys mit, dann nehmen die Erzieher diese ab und geben sie später den Eltern zurück. „Wenn Kinder digitale Spielgeräte mitbringen, dürfen sie für kurze Zeit genutzt werden. Smartphones kommen gleich zur Seite“, sagt auch Fortenbacher über den Kindergarten an der Lederstraße. „Wir versuchen hier, eine relativ medienfreie Zone zu schaffen.“

Wie der richtige Umgang mit den neuen Medien aussieht, darüber kann man streiten. Die Erzieherinnen in Giengen haben darauf auch keine endgültige Antwort. Informationen aus dem Internet widersprechen sich schnell. Die Stadt Giengen bietet derzeit auch keine Angebote zur Medienerziehung für Eltern oder Kinder an. Vor einigen Jahren gab es zumindest ein Angebot in den Ferien, jedoch für ältere Kinder. „Wir konzentrieren uns auf Schüler“, sagt Julian Findeis, Mitarbeiter der Stadt im Amt für Bildung und Soziales.

Umwelt bewusst erleben

Die Giengener Volkshochschule bietet den Kurs „Fit für die Schule an“, in dem die ehemalige Kindergärtnerin Birgit Nather auch über den Umgang mit Medien spricht. Sie hält das Vorgehen der Giengener Kindergärten zumindest bis zum Vorschulalter für sinnvoll. Im Kindergarten sollten Kinder, so Nather, die eigene Umwelt bewusst erleben, virtuelle Welten sollten ihnen nicht eröffnet werden.

Mal ohne Handy an den Tisch

„Ein eigener Fernseher im Zimmer im Kindergartenalter geht gar nicht“, sagt die Expertin. „Kinder sollen die Realität erleben und keine virtuellen Welten. Sie können nicht trennen zwischen Wirklichkeit und dem, was die Schauspieler spielen“, erklärt die Giengenerin. Deshalb gehen Kindern Filme oft sehr nahe. Auch vor dem Schlafengehen sei das Fernsehen, vor allem bei Kleinkindern, problematisch. Das Licht der Bildschirme hemme den Ausstoß des Schlafhormons Melatonin und halte wach. Den Kindern zwischendurch ein Handy oder ein Tablet in die Hand zu drücken, sei Nather zufolge gerechtfertigt. Um ein paar Minuten Ruhe zu bekommen, dürften Eltern die Kinder schon mal vor den Fernseher setzen – nur eben nicht zu lange. „Für Vorschulkinder ist eine halbe Stunde am Tag okay. Das bezieht sich dann aber auf Handys, Tablets und alle anderen Geräte zusammen“, so Nather.

Noch jüngere Kinder sollten so gut es geht von den Bildschirmen ferngehalten werden. „Hier kommt es natürlich darauf an, was die Eltern vorleben. Darauf, ob sie auch mal ohne Handy am Tisch sitzen.“