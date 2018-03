Giengen Schülerfirma Tip Top kocht auf Veranstaltungen

Giengen / Von Patrick Vetter

Spielerisch, aber doch mit echten Aufträgen lernen Siebtklässler der Bühlschule in der AG Tip Top, wie ein Unternehmen funktioniert.

Wirtschaft als Schulfach gibt es in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 2016/17. An der Bühlschule gibt es zusätzlich seit 2002 die Schülerfirma Tip Top, in der den Kindern vermittelt werden soll, wie eine Firma in Grundzügen funktioniert.

Zwölf Siebtklässler sind aktuell dabei in der AG. In der Schule, aber auch bei Veranstaltungen außer Haus übernehmen sie das Catering und können wie ein echtes Unternehmen gebucht werden. Jeden Dienstag treffen sie sich mit ihrer verantwortlichen Lehrerin Anja Könninger und kochen gemeinsam um ihre Rezepte auszuprobieren. Oder sie machen Theorieunterricht und suchen neue Gerichte im Internet.

„Am Anfang des Jahres haben wir uns beworben, um in die Schülerfirma zu kommen“, erklärt Schüler Dominik Rockstroh und lässt etwas Stolz über die Annahme seiner Bewerbung mitschwingen. Es gingen nämlich nicht nur die zwölf Schreiben der akzeptierten Teilnehmer ein, sondern deutlich mehr. „Die Schüler mussten angeben, welche Vorerfahrungen sie haben, und warum sie gerne in die Schülerfirma wollten“, so Könninger. Am Ende des Bewerbungsverfahrens wurde sogar ein Arbeitsvertrag unterzeichnet.

Einfach Lust zum Kochen

Vielleicht macht das ja einen Teil des Engagements aus, das die Siebtklässler an den Tag legen. Auf jeden Fall sind alle mit Begeisterung dabei. „Ich habe einfach Lust zu kochen“, sagt Nora Kempe zu der AG. Wie ihr geht es auch den meisten anderen Teilnehmern mehr um die Zubereitung der Speisen, als darum, eine Firma aufzubauen. So auch Dominik: „Das ist die beste AG, wir müssen nicht raus oder Sport machen, sondern können hier unser Essen kochen.“

Neben den eigentlichen Arbeitsstunden am Dienstag kommt natürlich die Arbeitszeit während der Veranstaltungen für die Kinder dazu. „Auch wenn es mal länger geht, schaffen wir das. Beim Event „Schule Wirtschaft“ waren wir bis 20 Uhr, am nächsten Tag waren trotzdem alle begeistert von der Veranstaltung“, schwärmt Könninger von ihren Schülern. „Wir testen in der Schule die Gerichte aus und entscheiden dann, ob wir sie anbieten“, erklärt Nguyen Thanh. Für „Schule Wirtschaft“ war es die Aufgabe, Fingerfood zu servieren. Die Gruppe suchte im Internet nach den passenden Rezepten und testete jedes vorab. 32 wurden am Ende angeboten. Auch das Bedienen und Abräumen übernehmen die Siebtklässler. Nur der Kontakt zu den Kunden der Schülerfirma wird den Kindern von Anja Könninger abgenommen.

Außer bei „Schule Wirtschaft“ arbeitete dkochtie Gruppe auch in der Vesperkirche, auf verschiedenen Schulveranstaltungen wie der Halloweendisco, bei der Einweihung des Kindergartens St. Martin, und sie verkaufte auf dem Giengener Wochenmarkt unter anderem Backmischungen und Marmelade. „Da haben wir alles am Vortag vorbereitet und waren ab 7.15 Uhr vor Ort“, sagt Könninger.

Der Transfer zu Veranstaltungen muss privat geregelt werden, so auch zum bevorstehenden Auftritt auf dem Ostermarkt in der Bergschule. Im AG-Alltag achtet die Lehrerin sehr auf Hygiene und einen verantwortungsvollen Umgang mit den Lebensmitteln: „Ich kann es gar nicht leiden, wenn Lebensmittel weggeworfen werden. Reste packen sich die Schüler für Zuhause ein.“

Wie teuer darf ein Angebot sein?

Könninger freut sich über den Spaß, den die Schüler an der Vorbereitung und am Kochen haben: „Unsere Schüler machen gerne etwas Handwerkliches.“ Sie versucht auch den wirtschaftlichen und theoretischen Teil nicht zu kurz kommen zu lassen. „Die Schüler rechnen selber aus, wie viel sie jedes Gericht in der Herstellung kostet und wie teuer es verkauft werden kann. Dafür brauchen sie aber etwas Antrieb“, sagt die 29-Jährige. Im regulären Unterricht sei es aber schwerer Inhalte wie Preiszusammensetzung und den Aufbau einer Firma zu vermitteln. „Hier sind die Kinder teilweise wie verändert“, erzählt Könninger. Weil sie Lust auf die Firma haben.

Die Schüler lernen fürs Leben

Trotzdem sei es wichtig, nicht nur eine Gruppe von interessierten Schülern in diese Richtung zu schulen, sondern die Inhalte noch mehr in den Unterricht für alle mit einfließen zu lassen.

Auch Schulleiterin Nicole Arndt schätzt an der AG den wirtschaftlichen Aspekt: „Die Schüler lernen hier tatsächlich fürs Leben.“ Sie leitete die Schülerfirma, bevor Könninger sie übernahm. „Es ist wichtig den Kindern ein Gefühl dafür zu geben wie ein wirtschaftliches Unternehmen abläuft“, sagt die Rektorin. Im Übrigen werde an ihrer Schule darauf geachtet, wirtschaftliche Themen auch im normalen Unterricht zu behandeln und nicht nur in der AG.