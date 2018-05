Renovierung Hohenmemminger Schule: Alles neu nach der Sanierung

Hohenmemmingen / Kathrin Schuler

Seit Anfang Mai ist das beim Großbrand im Sommer 2016 beschädigte Schulgebäude in Hohenmemmingen wieder in Betrieb.

Knapp zwei Jahre war an einen geregelten Schulalltag kaum zu denken: Nachdem der Brand im Sommer 2016 das Dach des Gebäudes größtenteils zerstört hatte, galt es auszuweichen, sich einzuschränken – und zu improvisieren.

Unterricht im Alten Rathaus oder Werkraum

„Es war alles sehr beengt während dieser Zeit“, meint Rektorin Helga Kinzler. Einige Kinder seien im Alten Rathaus unterrichtet worden, andere mussten in einen Werkraum umziehen. Beim Lehrerwechsel sei es dabei stets zu Verzögerungen im Unterrichtsablauf gekommen, da die Schüler nicht unbeaufsichtigt bleiben durften. Der Pausenhof sei teils gesperrt gewesen, zeitweise habe es nur einen mobilen Toilettenwagen gegeben. „Das hat uns so viele graue Haare und Nerven gekostet. Sehr viel länger hätten wir das nicht mehr durchstehen können“, so Kinzler.

Mit der Wiederaufnahme des Schulbetriebs im frisch sanierten Gebäude Anfang Mai hat sich für die Hohenmemminger Schüler nun aber einiges geändert: In der Schule gibt es nun wieder deutlich mehr Platz zum Lernen und Spielen.

Computerraum mit Internet

Endlich steht den Schülern der großzügige Musik- und ein moderner Computerraum mit Internetzugang zur Verfügung. Auch die Pausenhalle können die Kinder wieder nutzen, wenn das Wetter zu schlecht ist, um draußen zu spielen. Und vor allem: Für alle Klassen gibt es genügend Räume vor Ort, sodass die Schulgemeinschaft nicht länger auseinandergerissen ist.

„Die Räume sind so hell und schön geworden“, schwärmt die Rektorin. Auch die Eltern der Schüler und die Kinder selbst seien begeistert von den renovierten Räumen. Das wirke sich auch auf den Schulalltag aus, in den wieder Ruhe eingekehrt sei.