Entenrennen Giengen sucht die schnellste Ente

Giengen / Mathias Ostertag

Die neunte Auflage des Entenrennens startet am Samstag, 9. Juni. Der Vorverkauf läuft bereits.

Längst schon stehen die rund 1000 Rennenten in den Startlöchern, um am Renntag, der in diesem Jahr auf Samstag, 9. Juni fällt, den Sieger unter sich auszumachen. Erstmals wird dann Oberbürgermeister Dieter Henle den Countdown herunterzählen, bevor die Enten aus einer an einem Kran hängenden Holzbox in die Brenz stürzen.

Wie gehabt, erfolgt der Start ab 14 Uhr an der Margarete-Steiff-Brücke in der Nähe des Skulpturenparks, das Ziel liegt etwa 500 Meter flussabwärts unweit der Bleichebrücke. Je nach Wetterlage, kann sich das Rennen zwischen den gelben Quietscheenten länger hinziehen, wenn die Brenz weniger Wasser führt und sich so auch die Fließgeschwindigkeit verringert.

Wenig Regen, langsame Brenz

Schnell ging es zum Beispiel vor zwei Jahren vonstatten, als es im Vorfeld des damaligen Entenrennens viel geregnet hatte und die Rennenten auf der Brenz förmlich ins Ziels schossen. Das Gegenteil dann im vergangenen Jahr, als es beinahe zehn Minuten dauerte, bis die erste Ente die Schwimmstrecke hinter sich gebracht hatte.

Wie in den Vorjahren, wird es auch heuer wieder ein Freestyle-Rennen geben, bei dem die Besucher ihre mitgebrachten aufblasbaren Schwimmtiere ins Wasser lassen können. Hierfür fällt der Startschuss um 14.30 Uhr. Gegen 15 Uhr werden die Gewinner beider Rennen beim Skulpturenpark bekannt gegeben.

Erlös zugunsten der Awo-Kinderfreizeit

Der Erlös der Veranstaltung kommt in diesem Jahr der AWO-Kinderfreizeit zugute, die seit etlichen Jahren zu Beginn der Sommerferien im Naturfreundehaus im Hasenloch stattfindet.

Die sechzig schnellsten Enten erhalten wieder Preise. Die erstplatzierte Ente gewinnt „Urs Braunbär“, gestiftet vom Steiff-Museum, (Wert 199 Euro). Einen Gutschein von Obi (100 Euro) gibt es für Platz zweiten, die drittplatzierte Ente gewinnt einen Gutschein vom Pressehaus Heidenheim (75 Euro).

Bereits ab 13 Uhr laden die Veranstalter von Stadt und Gewerbe- und Handelsverein beim Skulpturenpark zum gemütlichen Beisammensein. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgen „You'n'me“, auch das Angebot an Speisen und Getränken ist reichhaltig.