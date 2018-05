Giengen Satter Zuschuss aus Stuttgart für die Kaltenburg

Giengen / HZ

Von der Landesdenkmalpflege und der Denkmalstiftung fließen Gelder für die Sanierung der Ruine bei Hürben. Die Interessengemeinschaft soll zudem im Herbst einen Bürgerpreis erhalten.

Gute Stimmung bei der Interessengemeinschaft Kaltenburg: Deren Vorsitzender Clemens Stahl konnte den Mitgliedern bei der Hauptversammlung berichten, dass die Sanierungsarbeiten an der westlichen Schildmauer der Ende des 12. Jahrhunderts gebauten Burg, planmäßig laufen, erste deutliche Erfolge bereits sichtbar seien und voraussichtlich Ende Juni 2018 abgeschlossen sein sollen.

Erfreulich auch die Nachrichten aus Stuttgart: Die IG hatte Förderanträge gestellt und hat nun die Entscheidungen vorliegen. Aus Mitteln der Landesdenkmalpflege und der Denkmalstiftung des Landes Baden-Württemberg fließen knapp 60 Prozent an Zuschüssen an den Gesamtkosten von 425 000 Euro. „Für den Verein ist das ein sehr erfreuliches Ergebnis“, so Stahl.

Der restliche Anteil müsse derzeit über Eigenleistungen und Spenden finanziert werden. Zahlreiche kleinere und größere Spenden durch Mitglieder und Förderer wie beispielsweise des Jahrgangs 1938/39 in Giengen würden für die nötigen Eigenmittel sorgen, die zusätzlich zu den staatlichen Förderungen unverzichtbar sind.

Abschluss im Frühherbst

So habe es der Vorstand für vertretbar gehalten, die weiteren Sanierungsabschnitte Wohnhauswand und Toreingang zu beauftragen. Man gehe davon aus, dass dann im Frühherbst die zentralen Sanierungsarbeiten abgeschlossen werden könnten. Bis dahin müsse man aus Gründen der Verkehrssicherung allerdings auch das generelle Begehungsverbot der Burg, deren Name wohl auf Reichsmarschall Heinrich von Kalden zurückgeht, der viele Jahre Kaiser Barbarossa gedient hatte, durch die Öffentlichkeit aufrechterhalten.

Auch aus der ersten Tranche des Denkmalförderprogramms des Landes für 2018 hatte die IG Kaltenburg 10 690 Euro Zuwendung für die dringend notwendige statische Sicherung des Mauerwerks im ersten Bauabschnitt erhalten.

Sehr stolz sei man, so Stahl, über die Entscheidung der Denkmalstiftung Baden-Württemberg, den Verein mit dem Bürgerpreis 2018 für sein Engagement für den Denkmalschutz zu würdigen. Diese hohe Auszeichnung wird Ende Oktober im Rahmen einer Feierstunde verliehen.

Im laufenden Jahr wird sich der Verein unter anderem am „Tag des offenen Denkmals“ beteiligen. Der Reservistenmusikzug der Bundeswehr wird ein Benefizkonzert veranstalten, ebenso wie die Giengener Chöre, die zusammen mit dem Köflacher Chor ein Konzert in der Hürbetal-Halle ausrichten werden.

Abgeordneter Stoch erfreut über Zuschüsse

Andreas Stoch, Landtagsabgeordneter der SPD, begrüßt die finanzielle Unterstützung für die Kaltenburg, die vom Land gewährt wird. Er selbst habe sich mit Unterstützerschreiben für eine Förderung der Sanierungsarbeiten stark gemacht. „Die Unterstützungen helfen, das finanzielle Risiko für den Verein zu verringern“, so Stoch.

Der Abgeordnete ist zudem erfreut, dass die Initiative der IG mit dem mit 5000 Euro dotierten Bürgerpreis ausgezeichnet wird. „Damit wird der herausragende Einsatz der IG Kaltenburg gewürdigt. Sie hat sich mutig und nicht ohne Risiko das ambitionierte Ziel gesetzt, den weiteren Zerfall der Burgruine aufzuhalten und sie als Kulturdenkmal wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, lobt Stoch die 2014 gegründete Initiative.

Spenden für die Kaltenburg unter www.unsere-hilfe-zaehlt.de