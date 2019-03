Hohenmemmingen RSV: Hohenmemminger Fußballer unter neuer Leitung

Hohenmemmingen / pm

Auch der Wiederaufstieg der Aktiven war Thema bei der Hauptversammlung.

Nach dem Abstieg in der Saison 2016/17 gelang den aktiven Fußballern des RSV nun der direkte Wiederaufstieg über die Relegation und die Reservemannschaft konnte sich erneut den Meistertitel sichern – darüber freute sich Abteilungsleiter Tobias Schickert bei der Jahreshauptversammlung im RSV-Vereinsheim.

Das Frauenteam belegte in der abgelaufenen Saison den vierten Platz und ist somit in der aktuellen Saison weiterhin in der Bezirksliga vertreten. Neben den Berichten aus den einzelnen Bereichen standen bei der Jahreshauptversammlung auch Neuwahlen auf dem Programm. Da die bisherige Abteilungsleitung um Tobias Schickert und Günther Leder sowie der bisherige Jugendleiter Bernd Birkenmaier ihre bis dato ausgeführte Ämter nicht weiter fortführen werden, musste ein neues Führungsgremium gewählt werden:

Markus Maier wurde als erster Abteilungsleiter gewählt, Ralf Göhringer als sein Vertreter. Das Amt des Spielleiters wurde mit Günther Leder besetzt, das des Jugendleiters mit Michael Mpoumparis. Fabian Steinmetz übernimmt die Rolle des Kassierers, während Steffen Haas als Schriftführer eingesetzt wurde.