Vielfältiges Schülerkonzert der Musikschule Klein

Giengen. Mit der jüngsten im Bunde an der Irischen Harfe begann in der Schranne ein bunter Reigen mit Flöten, Saitenspielen, klassischen Gitarren, E- Gitarren, E- Bass und Schlagzeug.

So standen traditionelle Stücke neben Kompositionen von Klaus – Dieter Klein und nach Stücken aus der klassischen Literatur ertönte heißer Rock – Pop – und Blues. So war für jeden etwas dabei, wenn nur lange genug ausgeharrt wurde.

Alle Schüler geben ihr Bestes und so erfreuten zu Beginn die Schülerinnen von Waltraud Fink-Klein auf der Irischen Harfe mit Jule Zimmermann, Coralie Geiger, Manuela Geiger und Nele Baumgartner; am Saitenspiel Paulina Fotiadis und Collien Geiger und an den Sppranflöten Jennifer Denner, Viktoria Grün und Diana Grün (Gitarrenbegleitung),und Lilia Götz. Letztere ließ die Flöte bei der „Polka“ vor Küffner mit Klaus – Dieter Klein an der Gitarre tanzend strahlen. Beim „Vogel am Bach“ von C. Pampuch perlte und zwitscherte die Harfe fein beim Spiel von Nele Baumgartner.

Der Gitarrenchor schickte die zahlreichen Zuhörer auf die „Insel mit zwei Bergen“ von der Augsburge Puppenkiste und die nachfolgenden Beiträge der zart klingenden klassischen Gitarren mit Bastian Keck, Kevin Schumacher, Illarion Lamp, Marlene Pross, Isabell Zaske, Julian Grässle, Eleni Hosinner, Beatrix Melzer, Alexander Abt, Dominic Roth, Lilia Götz, Valentin Maier, Nori Georgii und Klaus – Dieter Klein brachten eine schöne Stimmung in den Saal. So erfreuten Isabell und Julian mit dem „Golden Delicious Rag“ von Klein und Lilia, Alexander und Dominic mit dem Stück von und mit ihrem Lehrer „Spring in Lough Dergh“. Besonders stimmungsvoll erklangen die Instrumente von Valentin und Klein bei der „Spanischen Impression 007-1“ von Klein und bei dem auch aus der Feder von Klein stammenden, sehr schön von Nori gespielten „Tango Alegria“ .

Nach einer kleinen Umbaupause ging es etwas lauter zu. An E- Gitarren spielten Dimitrios Chazigeorgios, Chiara Cristian, Nora Kempe, Julian Kaiser, Lukas und Moritz Mannes, Jannick Hepp, Sven Väth, Klaus – Dieter Klein und am E-Baas Roland Jentschke, Beatrix Melzer, Geogios Chazigeorgios, am Schlagzeug Valentin, Dimitrios, Beatrix, Lukas Mannes und Alexander Kaiser. Das „Hihgway Raserle“ von AC/DC mit einem neuen Text von Klein, super dargebracht von Jannick, Beatrix und Dimitrios überzeugte ebenso wie Lukas mit seinem gekonnt gespielten Solo am Schlagzeug bei „Happy Moritz“ von Klein. Sven zeigte sein Können beim Gitarrensolo zu „Alabama“ von Scheinhütte.

„Samba Pa ti“ von C. Santana, gespielt von Dimitrios, Beatrix und Lukas flog geradezu in die Herzen der Zuhörer und „Born To Be Wild“ von Steppenwolf mit Valentin, Roland und gesungen und mit rassenatem Solo ausgeschmückt von Klaus- Dieter Klein begeisterte vollends nach all den super gespielten Vorträgen der gesamten Schülerschaft.

So entließen die Kleins Musik - erfüllte und stolze Eltern und ihre Familien aus der Giengener Schranne, in welcher wieder einmal gute Fortschritte der Musikanten beklatscht werden konnten. pm