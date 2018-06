Giengen Rahmen für große Fete steht

Giengen / hz

Oberbürgermeister Dieter Henle war anlässlich des Stadtfestes zum Antrittsbesuch in Pré St. Gervais. Dort wurde zudem viel über das 50-jährige Bestehen der Freundschaft gesprochen.

Im Jahr 2020, also in gar nicht mal zu ferner Zukunft, ist es so weit: Das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen den Städten Giengen und Pré St. Gervais. Daher standen im Mittelpunkt des Stadtfestes vor den Toren von Paris erste Gespräche auf hoher Ebene, Begegnungen der Musikschüler, der Realschüler und der Spezialitätenstand auf dem vielseitigen Programm.

Oberbürgermeister Dieter Henle nutzte das Stadtfest, um zum ersten Mal Bürgermeister Gérard Cosme zu treffen. Im Rahmen eines Abendessens zusammen mit Edgard Aberle, Alain Derly, Dorothee Tiemann und Rudolf Boemer von den Partnerschaftskomitees ist der grobe Rahmen des Jubiläums abgesteckt worden.

Es gibt jeweils ein Festwochenende in Pré St. Gervais und in Giengen mit kulturellem Austausch. „Wir erwarten mit Spannung Künstler aus Giengen, um von ihnen Interessantes und Neues zu erfahren“, war sich Bürgermeister Gérard Cosme sicher. „Die wieder aufgenommenen Austausche der Schulen und der Musikschulen soll zum festen Bestandteil der Begegnungen werden“, wirft Rudolf Boemer ein.

Jugend und Sport als Garanten

„Die Jugend ist der Garant für den Fortbestand der Städtepartnerschaft“, bekräftigte OB Dieter Henle, der auch ausdrücklich betont, „dass die 50 Jahre neben den Jubiläumsfeiern und den Stadtfesten auch durch unterjährige Begegnungen auf Vereinsebene begangen werden sollen“. Dorothee Tiemann ist sich sicher: „Die in den zurückliegenden fast 50 Jahren durchgehenden sportlichen Beziehungen bilden das Rückgrat der Partnerschaft“ und verweist darauf, dass im Jahr 2020 am gewohnten Begegnungstermin um Christi Himmelfahrt festgehalten werden soll.

Erste Ausrufezeichen am Stadtfest setzten die jungen Violinkünstlerinnen Annalena Beurle, Anna Hoerger, Estelle und Soraya Weber von der städtischen Musikschule. Unter der Leitung von Natalija Raithel brachten die jungen Damen in unterschiedlichen Zusammensetzungen Werke von Danny Boy, Vivaldi, Telemann, Suk und Mozart zu Gehör. „Meine Mädchen haben sich intensiv vorbereitet und waren voller Spannung, wie sie in Le Pré ankommen werden“, so Natalija Raithel. Annalena Beurle und Anna Hoerger legten ein ungeheures Gefühl in ihre Vorträge. Die Geschwister Estelle und Soraya Weber waren in ihrem gemeinsamen Spiel rein, deutlich, ausdrucksstark und so eng verwoben, dass das doch überschaubare Publikum im nüchternen, jedoch akustisch guten Sitzungssaal des Rathauses vollkommen überwältigt war. Im gemeinsamen Spiel mit der Violinklasse der „Ecole de Music“ aus Le Pré unter Leitung von Sergio Garcia brachten beide Ensembles zusammen den Kanon von Johann Pachelbel und ein Violinkonzert von Antonio Vivaldi für 4 Violinen zu Gehör.

Begegnung auf Schülerebene

„Alle Mädchen und der eine Junge haben eine sehr gute Aufnahme in die Gastfamilien gefunden“, zeigten sich Raphaela Schmid und Amelie Schieber sehr zufrieden und waren froh, dass die Schülerbegegnung zwischen der Robert-Bosch-Realschule und der „Ecole Saint-Joseph“ durch intensive Kontakte wieder zum Leben erweckt werden konnte. Die jungen Gäste nahmen am Schulunterricht mit Deutsch, Französisch, Sport und Kunst teil. Die Deutschlehrerin fungierte als sehr kundige Fremdenführerin bei einem Rundgang durch Paris.

Über den Giengener Stand mit schwäbischen Spezialitäten beim Stadtfest in der französischen Partnerstadt werden wir noch berichten. So viel vorneweg: Alles ging relativ rasch über den Tresen.