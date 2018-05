Giengen Rezept für die Giengener Bergnudel im Video

Pimp my Bergnudel: Giengener Tradition, reif für die Neuzeit

Die Zutaten:

Für den Hefeteig :

500 Gramm Mehl

80 Gramm Zucker

¼ Liter Milch

70 Gramm Butter

1 Prise Salz

1 Würfel Hefe

1 Ei

Abrieb von einer Zitronenschale

Zubereitung:

Mehl in eine Schüssel geben, Mulde in die Mitte drücken, Hefe einbröckeln und mit etwas lauwarmer Milch übergießen. Etwas Zucker und 1 Prise Salz dazu, verrühren. Restlichen Zucker auf den Vorteig geben. Zehn Minuten warm stellen. Butter in der restlichen Milch erwärmen und auflösen. Milch/Butter (nicht zu heiß) mit Eiern und Zitronenschale zum Vorteig geben. Kneten, bis sich der Teig leicht von der Schüssel löst. Teig 30-40 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen.

Für die Füllung:

500 Gramm getrocknete Pflaumen

250 ml Rotwein

250 ml Orangensaft

60 Gramm Mandeln

30 Gramm Zitronat

30 Gramm Orangenschale (oder Orangeat)

90 Gramm Zucker

1 Esslöffel Zimt

Zubereitung:

Trockenpflaumen grob hacken und mit Rotwein, Orangensaft, Orangenschale und dem Zucker in einem Topf rund 15 Minuten weich kochen. Vom Herd nehmen und kalt werden lassen.

Mandeln recht grob hacken (oder gehackte Mandeln kaufen) und mit dem Zitronat und dem Zimt in die Pflaumen einrühren.

Den Hefeteig ausrollen und ein Rechteck bilden. Mit der Pflaumenmasse bestreichen, zu einer Rolle wickeln und diese in Scheiben schneiden. Die Scheiben eng und aufrecht auf ein Backblech stellen (gut einfetten) und alles bei rund 180 Grad rund 20 Minuten backen. Nudel mit zerlassener Butter und zum Schluss mit Eigelb bestreichen. Nach dem Backen die einzelnen Rollen auseinander schneiden. Nach Geschmack mit Puderzucker betreuen. Guten Appetit!