Giengen/Burgberg Panscherhexen und Lombahexa feierten am Wochenende

Auch in der Maria-von-Linden-Halle in Burgberg feierten rund 300 Menschen. © Foto: Markus Brandhuber

Giengen/Burgberg / Dieter Reichl

Bei der Nacht der Hexen am Freitag und dem Lombaball am Samstag in Burgberg konnten sich die Narren nach Lust und Laune austoben.

Dass Oberbürgermeister Dieter Henle beim Rathaussturm am Donnerstag die Stadt Giengen als Faschingshochburg bezeichnet hatte, mag dies so manchem Narr etwas gewagt erschienen sein. Aber die Nacht der Hexen am Freitag im Bürgerhaus Schranne und einen tag später der Lombaball in der Maria-von-Linden-Halle in Burgberg bewiesen - auch Giengen kann Fasching.

Die Organisatoren jedenfalls im einen wie im anderen Fall zeigten sich sehr zufrieden. Das Bürgerhaus Schranne, so eine Sprecherin der Giengener Panscherhexen, war gut gefüllt bei der 13. Austragung. Das Publikum amüsierte sich bestens bei den Vorführungen. Hier konnten die Kindertanzhexen genauso glänzen wie die großen Panscherhexen, närrische Unterhaltung boten die Gäste, nämlich die Wasserratza aus Herbrechtingen, aus Ohmenheim die Weinbergweible und als Überraschungsgäste die kleine Funkengarde aus Kösingen. Für die verbindende Stimmungsmusik sorgte in bewährter Weise DJ Kutsche.

Rund 300 Menschen lockte einen Tag später der 13. Lombaball in die Burgberger Maria-von-Linden-Halle, organisiert von den „Lomba“ bei den Oberberger Faschingslomba. Auch hier in der Halle prächtige Stimmungm, berichtete ein Sprecher, zur Tanzband Timeless mit Lars Neumuth, ebenso bei den Hüttagoischd'r aus Syrgenstein, der Faschingsgesellschaft Bachtalia und den eigenen Lombahexa.