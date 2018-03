Burgberg Ortsdurchfahrt ist sieben Monate lang Baustelle

Burgberg / HZ

Die Burgberger Ortsdurchfahrt wird auf 260 Metern rundum erneuert.

Die Burgberger Ortsdurchfahrt, die etwa 700 Meter durch die Weilerstraße führt, bekommt auf einer Länge von zirka 260 Metern eine Rundumerneuerung. Verkehrsteilnehmer müssen sich in den kommenden Wochen und Monaten auf halbseitige Sperrungen und Ampellösungen einstellen.

Die Bauarbeiten sollen am 3. April beginnen und sieben Monate dauern, im Vorfeld werden bereits Vorarbeiten, Fräsarbeiten, durchgeführt. Die Gesamtbaukosten der Maßnahme belaufen sich auf zirka 650 000 Euro.

Der Zeitplan ist so aufgestellt, dass die notwendig werdenden Arbeiten, wie Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen, einschließlich der erforderlichen Hausanschlüsse, Gehwege und Straßenbeleuchtung, welche von der Stadt und den Stadtwerken veranlasst werden, vor den Sommerferien abgeschlossen werden. Hinzu kommen noch Maßnahmen für die Stromversorgung durch die EnBW und den Breitbandausbau.

Für die Erneuerung der Fahrbahndecke, für die der Landkreis zuständig ist, ist als Baubeginn der September vorgesehen. Für eine neue Radwegquerung musste eine Birke am Ortseingang von Hermaringen her kommend gefällt werden. An dieser Stelle wird eine Aufstellfläche für querende Radfahrer eingerichtet, damit genug Platz ist um sicher über die Straße zu kommen.

In unmittelbarer Nähe des gefällten Baumes sind zwei Ersatzpflanzungen vorgesehen.