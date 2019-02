Giengen Opernabend: Katzenmusik vom Allerfeinsten

Giengen / Hans-Peter Leitenberger

Vorwiegend italienische Opernarien bot Prof. Fedele Antonicelli gemeinsam mit Antonia Giove und Ciro Greco in der Giengener Walter-Schmid-Halle.

Die einstelligen Außentemperaturen am Sonntagabend in Giengen weckten regelrecht die Sehnsucht nach „Südländischem Feuer“. So lautete das Motto des feinen Opernabends im Blauen Saal der Walter-Schmid-Halle. 80 Besucher konnte Kulturamtsleiter Andreas Salemi willkommen heißen und Prof. Fedele Antonicelli bot ein abwechslungsreiches Programm vorwiegend italienischer Opernarien, welches er zudem humorvoll und sachkundig moderierte.

Mit der Sopranistin Antonia Giove und dem Bariton Ciro Greco hatte Antonicelli zwei kompetente Landsleute geholt, die nicht nur über herrliche Stimmen, sondern auch über beachtliches komödiantisches Temperament verfügen. Ciro Greco zeigte schon zu Beginn bei Pergolesis „Sempre i contrasti“ aus „La serva padrona“ einen handfesten, gestaltungssicheren Bariton. Sein Feinsinn in Artikulation und Phrasierung beeindruckte danach bei Francesco Paolo Tostis folkloristisch klingenden „Marechiare“.

Ein Bariton, drei Charaktere

Antonia Gioves leuchtender Sopran hatte die richtige Tessitur und Strahlkraft, um dramatische wie lustige Momente klangschön und sensibel zu bringen. Gelegentlich war bei beiden Künstlern etwas zu viel Vibrato zu hören, was aber bei der Ausdruckstiefe und dem sängerischen Temperament nicht weiter störte. Eine glänzende Idee von Fedele Antonicelli war es, zwei kontrastreiche Klaviersoli in das muntere Geschehen einzubauen. In Franz Liszts eher selten zu hörenden „Wasserspiele der Villa d'Este“ zauberte er lässig und elegant die gebrochenen Sept-und Nonen-Dreiklangsfiguren, Tremolos und Terzenpassagen sowie die kantablen Linien in den Farben des impressionistischen Meisterwerks in den Raum.

Elastisch und höhensicher gestaltete Antonia Giove danach „Qual fiamma avea nel guardo“ von Ruggero Leoncavallo und Giro Grecos elastischer Bariton reichte für drei Charaktere, jammernd, keifend und quiekend in Gioacchino Rossinis „Ombretta sdegnosa“ – einfach umwerfend. „Feurig“ und komisch wirkte das „Duetto buffo di due gatti“, in welchem die beiden richtig streitbare „Katzenmusik“ boten. Erstaunlich, wie dieser Rossini aus dem einfachen „Miau“ eine mit opernhafter Opulenz angereicherte Passage geschaffen hatte.

Von der „verbotenen Musik“ zum populären Schlager

Fast schlagerhaft bot Giro Greco „Bella siccome un angelo“ aus Donizettis „Don Pasquale“. „Das erste Kunstlied Italiens“ so Antonicelli sei die „Musica proibita“ von Stanislao Gastaldon. Die strahlenden Stimmen und das feurige Temperament der beiden Künstler erklärte wohl, dass die einst „verbotene Musik“ zu einem der populärsten Schlager der damaligen Zeit geworden ist. Bei so viel „Feuer“ ist ein Ausflug ins Iberische durchaus legitim und Fedele Antonicelli bot bei Manuel de Fallas „Feuertanz“ mit sicherem Anschlag rasende Glissandi und ein richtig feuriges, kraftvolles Spiel mit verhaltenen Flamenco-Anleihen.

Leichte Tristesse lag in den Stücken des Argentiniers Carlos Guastavino. Hier zeigte sich wiederum die Lebendigkeit und Vielseitigkeit der beiden Stimmen. Ein richtiger neapolitanischer „Kracher“ kam am Schluss mit „Ninì Tirabusciò“ von Salvatore Gambardella. Da hielt es auch Andreas Salemi nicht länger auf dem Platz und er legte mit Antonia Giove ein rasantes Tänzchen bei begeistertem Mitklatschen des Publikums hin.

Ein Abend voll Energie und Farbe, der sich bei „Funiculi, Funicula“ nochmals leuchtend entfaltete. Ciro Grecos Zugabe als „Stotterer“ zeugte nicht nur von komödiantischem Talent, sondern von hohem gesangstechnischen Können und „La Francesa“ von Antonia Giove beendete diesen „feurigen“ Abend, der auch ein beeindruckendes Stück italienischer Musikkultur und Lebenskunst darstellte.