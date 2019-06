Am Donnerstagabend fand das erste von insgesamt acht Konzerten der Reihe Halb Acht in der Giengener Marktstraße statt.

Gutes Wetter ist man bei der Konzertreihe Halb Acht gewohnt. So war es auch am Donnerstag wieder: hochsommerliche Wärme herrschte beim ersten von insgesamt acht Konzerten, die den Sommer über jeweils an den Donnerstagen in der unteren Marktstraße besucht werden können.

Und so war es auch kein Wunder, dass sich wie in den vier Jahren zuvor, hunderte von Musikfreunden vor der Bühne einfanden und sich an den Ohrwürmern aus der Popgeschichte erfreuten, die von dem englischen Trio „Frontm3n“ aus England präsentiert wurden.

Im vergangenen Jahr wurden bei den Konzerten, die ja mit freiem Eintritt erfreuen, rund 5000 Besucher gezählt, also rund 600 bis 700 Besucher je Abend. In diesem Jahr scheint es nicht viel anders zu werden, wenn das Auftaktkonzert als Maßstab gelten kann. So kann der Sommer weitergehen.