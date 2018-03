Giengen Oldtimerclub reist durch die Geschichte

Giengen / hz

Die Planung für neue Ausflüge des Vereins sind im Gange.

Im vergangenen Jahr war die Teddybären-Rallye das herausragende Ereignis, im nächsten Jahr soll es die Rallye wieder geben. Doch bei der Hauptversammlung stand die Planung für 2018 im Fokus: Unter dem Motto „Reise durch die Geschichte“ gehen die Oldtimer am Sonntag, 22. Juli, auf Tour zu urzeitlichen Kratern und zur Harburg. Die zweite Ausfahrt führt den Oldtimerclub am Sonntag, 26. August, nach Riedlingen zu einem Oldtimertreffen. Am Wochenende 14. und 15. Juli findet der Vereinsausflug nach Roth und Hersbruck statt.

Der Oldtimerclub wird sich außerdem an der Oldtimer-Ausstellung im Brenzpark beteiligen.

Die Wahlen brachten nur eine Änderung hervor: Uwe Müller ist künftig stellvertretender Vorsitzender, weil Volker Butzmann nicht mehr zur Wahl stand.

Für ihre 20-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt wurden Norbert Bereska, Walter Eller sen., Wolfgang Müller und Heinz Schachner (siehe Foto unten). Seit zehn Jahren im Verein sind Eduard Geisser, Giacomo Guglielmino, Wolfgang Rohne, Hans-Peter Schmid, Jens und Bärbel Schrem, Josef Seidl, Sabine Thyroff und Gerd Zimmermann.

Den beiden Ausfahrten nach Riedlingen und zur Harburg dürfen sich auch Interessierte anschließen, die nicht im Oldtimerclub sind.