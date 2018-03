Giengen Wie wird die Nutzung der Bergschule langfristig aussehen?

Giengen / Marc Hosinner

Wie wird die Nutzung des Gebäudes langfristig aussehen? Im Herbst soll es darauf Antworten geben. Seit nunmehr fast neun Jahren ist die Zukunft der Einrichtung ein Thema – ohne Ergebnis.

Büros für die Stadtverwaltung? Domizil der Bücherei, der Volkshochschule oder doch weiter Grundschule? Über die Zukunft des altehrwürdigen, unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes hat sich die Stadtverwaltung und der Gemeinderat unter Hinzuziehung von Experten schon vielmals Gedanken gemacht. Aber nach mehreren Anläufen ist immer noch nicht ganz klar, wie die langfristige Nutzung der Schule, die 1929 eingeweiht wurde (mehr dazu im Beitrag unten) aussehen soll.

Nicht zum ersten Mal hatte beispielsweise Rudolf Boemer, Fraktionsvorsitzender des CDU-Wählerblocks in einer Haushaltsrede angemahnt, man möge beim Thema zu Potte kommen. „Wir sind im Rückstand mit geplanten Projekten. Und eines davon ist die Umnutzung des Bergschulgebäudes“, sagte der Stadtrat im Dezember. Es sei das zentrale Projekt des Sanierungsgebiets Stadtmitte.

Die Voruntersuchungen hätten bestätigt, dass einer Multi-Nutzung bauliche Grenzen gesetzt seien und diese auch letztlich am Denkmalschutz scheitere. „Wir haben für das Gebäude ein außerschulisches Konzept vorgelegt, dass im Kern eine Nutzung von städtischen Einrichtungen für die Verwaltung, die Bücherei, das Archiv, die Begegnungsstätte, die Volkshochschule und einiges mehr vorsieht. Es ist an der Zeit, tunlichst darüber im Gemeinderat zu entscheiden, mit welcher Priorität dieses Vorhaben versehen werden soll. Sonst kommen wir nicht weiter“, so der Appell Boemers im Rat. Das Thema müsse in der Klausur des Gemeinderats angegangen werden.

Ähnlich sieht es der Fraktionsvorsitzende der Unabhängigen/Grünen, Rubens Link: „Im Laufe von 2018 müssen wir uns zu einer Entscheidung durchringen.“

Zur Zukunft der Bergschule sagt Oberbürgermeister Dieter Henle: „Das Gebäude soll mit neuem Konzept unter Inanspruchnahme entsprechender Fördermittel im Sinne der Stadt und ihrer Bürger auf möglichst optimale Weise neu genutzt werden.“

Dafür stünden unterschiedliche Ideen im Raum, die im Rahmen des Schulentwicklungsplans aktuell geprüft werden. „Ihre mögliche Umsetzung hängt im Blick auf die Bergschule einerseits ab von der Entscheidung über Sanierung oder Neubau der Lina-Hähnle-Schule, andererseits von laufenden Gesprächen mit einem potenziellen Investor für das Gebäude Bergschule“, so der Rathaus-Chef.

Die Beschlussfassung zum Schulentwicklungsplan durch den Gemeinderat erfolge im kommenden Sommer nach Abschluss der aktuell laufenden Analyse-Phase. „Die Planung und Umsetzung der Gebäudemaßnahmen gehen wir danach im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zügig an“, sagt Henle.

Wie lange das dann dauern kann, sei nicht einfach zu beantworten: „Über die tatsächlichen Zeiträume zu sprechen, ist Stand heute Spekulation. Im Herbst 2018 jedoch werden wir im Blick auf Bedarfsplanung, räumliche und Finanzierungsmöglichkeiten wesentlich vorangekommen sein. Dann stellen wir die neue Rahmenplanung vor.“

Pläne auf Papier: Dass die Theorie und Praxis nicht immer in Einklang zu bringen sind, wurde in der Vergangenheit im Hinblick auf die Bergschule deutlich.

2009: Eltern in Sorge

Ein Blick zurück: „In Sorge um die Zukunft der Bergschule“ lautete die Überschrift über einen HZ-Artikel aus dem November 2009. Eltern von Schülern waren damals alarmiert, weil die Stadtverwaltung darüber nachdachte, die Bildungseinrichtung zu schließen und sie anderweitig zu nutzen. Nach vielen kontroversen Diskussionen in der Öffentlichkeit und im Gemeinderat stand ein halbes Jahr später ein Kompromiss: Die Bergschule bleibt bestehen, wird aber als Außenstelle organisatorisch von der Lina-Hähnle-Schule in der Schwage verwaltet.

Angedacht war auch, die Jakob-Herbrandt-Schule aus der Bergschule herauszunehmen. Die Förderschule sollte in die Schwage umziehen. Dazu kam es bis heute allerdings nicht.

Platz für Kleinkinder

Der frei werdende Platz sollte Standort für die Kleinkindbetreuung werden. Die Pläne (aus dem Jahr 2011) mussten aber zunächst auf Eis gelegt werden – das Regierungspräsidium untersagte dies aus finanziellen Gründen – wurden Anfang 2013 dann wieder aufgenommen und konkretisiert. Auch die Vorstellung, Büros für Mitarbeiter der Stadtverwaltung in der Bergschule anzusiedeln, rückten verstärkt in den Blick.

In Bezug auf die Kleinkindbetreuung wurden ebenfalls Planungen in Auftrag gegeben, doch der Teufel steckte dabei im Detail: Der Denkmal- und der Brandschutz erschwerten ein Vorankommen. Die Stadt sah Anfang 2015 davon ab, Förderanträge zu stellen.

Als im November desselben Jahres die Haushaltsplanberatungen anstanden, sagte Rudolf Boemer in seiner Stellungnahme zum Etat 2016 fast dasselbe zwei Jahre später: „Von der Kindertageseinrichtung sollten wir abrücken. Das Gebäude sollte ausschließlich für Verwaltung und öffentliche Einrichtungen ausgebaut werden.“ Papier ist manchmal geduldig.

Bergschule: Wannenbäder im einst größten Gebäude der Stadt

Der Gemeinderat stellte bereits 1927 die Unumgänglichkeit eines Schulhausneubaus für Volksschule, Realschule - heute Gymnasium - und die Gewerbeschule mit Ganztagesunterricht fest.

Die Standortwahl fiel auf das Areal des ehemaligen Friedhofs am Fuße des Schießbergs. Der erste Spatenstich erfolgte im April 1928. Es entstand das größte Gebäude im damaligen Stadtgebiet mit Unterrichts- und Handarbeitsräumen, Küche, Werkräumen, Schulbücherei, Zeichen- Musik- und Physiksaal - insgesamt waren es 112 Räume.

Vor der Einweihung am 9. November erhielt der Bau den Namen Bergschule, die in der Anfangszeit Volksschule und Realschule aufnahm. Für den 750 000 Mark teuren Bau waren hohe Schuldenaufn ahmen durch die Stadt nötig, der staatliche Zuschuss beschränkte sich auf 50 000 Mark. Im Keller des Gebäudes gab es Wannenbäder für die Giengener Bürger. Während des Zweiten Weltkriegs war die Bergschule auch Lazarett.

Die Bergschule beherbergte im Laufe der Zeit viele Schularten: Grund- und Hauptschule, Gymnasium, Real-, Förder- und Hauswirtschaftsschule. Es gab drei internationale Klassen, in denen ausländische Seiteneinsteiger Deutsch lernten. Die Volkshochschule hatte ihr Büro lange Jahre in dem Gebäude und die Musikschule belegte nachmittags Räume.

Seit 1979 dort Grundschüler unterrichtet. 2010 wurde die Bildungseinrichtung organisatorisch an die Lina-Hähnle-Schule in der Schwage angegliedert.