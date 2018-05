Giengen Giengens junge Bläser: Am Wochenende wird gefeiert

Giengen / Kathrin Schuler

Seit 1948 gibt es in Giengen neben der Stadtkapelle auch ein Orchester für den Nachwuchs: Jetzt am Wochenende feiert das Jugendblasorchester sein 70-jähriges Bestehen mit einem Festkonzert.

Bereits älter als die Bundesrepublik ist das Jugendblasorchester der städtischen Musikschule. 1948 gegründet, wird das Orchester dieses Jahr bereits 70 Jahre alt – und das wird natürlich gefeiert.

Gegründet wurde das Orchester seinerzeit vom damaligen Musikschulleiter Heribert Beutel: „Neben der Stadtkapelle wollte man damals mehr auf die Ausbildung der jungen Bläser setzen“, erklärt Edgar Bürger. Mehr als Bürger weiß keiner über das Nachwuchsorchester, denn seit mittlerweile 35 Jahren ist er nicht nur Musikschullehrer, sondern auch der Leiter des Giengener Jugendblasorchesters. Seit 1983 sind ganze Generationen an Jungbläsern unter seiner Leitung aufgetreten.

Hohe Fluktuation unvermeidbar

35 Kinder und Jugendliche spielen momentan dort mit. „Wir waren schon weniger, aber auch mal mehr“, meint Bürger. Bei einem Jugendblasorchester sei eine hohe Fluktuation leider unvermeidlich: Nach dem Schulabschluss ziehen viele weg. Zu Hochzeiten habe das Orchester bis zu 55 Mitglieder gehabt, und auch wenn die Zahl zwischendurch auf nur 25 Nachwuchsbläser gesunken sei, habe man nie Angst davor gehabt, dass niemand mehr nachkomme.

Das liegt wohl vor allem daran, dass der Jugend im Orchester musikalisch viel geboten wird: Auf dem Programm stehen nicht nur Originalstücke und sinfonische Blasmusik, sondern eben auch aktuelle Filmmusik. „Mir ist es wichtig, dass wir nicht nur die Gassenhauer runterspielen“, meint Edgar Bürger.

Ein wahrer Balanceakt sei bei der Jugend gefragt: Zwar sei auch mal der Titelsong aus „Titanic“ Teil des Programms, doch die Jugendlichen sollen bei ihm auch etwas lernen und dafür brauche es die klassischen Stücke.

Die Variation an Instrumenten, die die Musikschüler spielen, ist groß: Von der kleinen Piccolo-Flöte bis zur mächtigen Tuba sind fast alle für ein Blasorchester typischen Instrumente vertreten. „Nur ein Fagott gab es bisher noch nie, obwohl ich mir das immer gewünscht habe“, bedauert der Stadtkapellmeister.

Ab zwölf Jahren kann mitgespielt werden

Einmal die Woche wird geprobt: Dann treffen sich die Nachwuchsbläser von 19 bis 21 Uhr im Probenraum der Stadtkapelle, um die aktuellen Stücke durchzugehen. Damit tritt das Orchester dann unter anderem beim Weihnachtskonzert in der Stadtkirche auf, ist beim Kinderfest dabei und sorgt bei städtischen Veranstaltungen für die musikalische Umrahmung.

Im Jugendblasorchester mitmachen kann man mit etwa zwölf Jahren: Das komme aber auch auf den Fleiß und das Können an, sagt Edgar Bürger. Je nachdem seien auch schon Zehnjährige dabei, denn lieber fange man mit der Ausbildung etwas zu früh an als zu spät. Ein paar Jahre Unterricht brauche es aber schon. Mit Anfang 20 ist dann Schluss: Wer weiterhin im Blasorchester mit dabei sein möchte, kann in die Giengener Stadtkapelle wechseln.

Nachfolger gesucht

Am Samstag, 2. Juni, feiert das Jugendblasorchester sein 70-jähriges Bestehen mit einem Festkonzert um 19.30 Uhr in der Walter-Schmid-Halle. Mit dabei sind auch der Chor „Velvet voices“ der städtischen Musikschule, der Chor der technischen Hochschule Aalen und auch das Partnerorchester aus Mengkofen, die Aitrachtaler Jugendkapelle, wirkt bei dem Konzert mit. Am Sonntag, 3. Juni, findet zudem noch ein Musiknachmittag mit Ehemaligentreff und Bilderausstellung ab 13 Uhr in der Schranne statt.

Für Edgar Bürger wird das Festkonzert am Wochenende das letzte als Leiter des Jugendorchesters sein – nach 35 Jahren geht er in den Ruhestand. Wer also ein Faible für Blasmusik hat: Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden. Zum 1. März 2019 will die Musikschule den Posten neu besetzen.