Jürgen Hankele leitet seit drei Monaten das Giengener Revier und hat sich mittlerweile gut eingelebt. Das war auch gar nicht weiter schwer – hat der 57-Jährige schließlich schon mal dort gearbeitet.

Das Giengener Polizeirevier ist für Jürgen Hankele kein Neuland. Lediglich die Position, nämlich die des Chefs, ist für ihn neu. Zwischen 2005 und 2008 war er dort sogar bereits stellvertretender Leiter, doch in den gut zehn Jahren bis heute hat er noch in Heidenheim und Ulm Station gemacht, war zuletzt im Führungs- und Lagezentrum in Ulm beschäftigt – dort, wo alle Notrufe eingehen, wo alles koordiniert und organisiert wird. „Jetzt wollte ich noch einmal zur Basis zurück“, sagt Hankele.

Ein schöner Nebeneffekt: Die Fahrradwege zwischen seinem Wohnort Gerstetten und Giengen seien wesentlich schöner als die nach Ulm. Denn Hankele fährt gerne mit dem Rad zur Arbeit.

Der 57-Jährige hat in seiner Laufbahn als Polizist schon einiges erlebt. Er war im Streifendienst im Einsatz, war Leiter seiner Dienstgruppe in Schorndorf und in Heidenheim, war Polizeiführer vom Dienst in Stuttgart, Zugführer eines Alarmzuges, aber auch mal Datenschutzbeauftragter. Er ist, wie man so schön sagt, mit Leib und Seele Polizist – ein Beruf, den er sich von seinem Bruder abgeschaut hat. „Handwerklich war ich nie der geschickteste und einen reinen Bürojob wollte ich auch nicht, daher war die Polizei für mich ideal“, beschreibt Hankele seine Berufswahl.

Viel im Büro sitzt er durch seinen neuen Posten jetzt natürlich doch. Er trägt die Verantwortung fürs Personal, kümmert sich um die Dienstplanung, und hat den Überblick über die Dienstabläufe sowie darüber, dass fachlich alles korrekt erledigt wird. Vorgenommen aber hat er es sich, viel mit seinen Kollegen im Gespräch zu bleiben, immer mal wieder nach vorn zur Wache zu schauen, und auch bei gängigen Kontrollen mitzufahren: „Manchmal juckt es mich noch und dann lasse ich mir das auch nicht nehmen“, sagt er schmunzelnd

„Team ist eine gute Mischung“

Hankele ist froh über sein tolles Team, das er in Giengen hat. Darunter Kollegen mit langjähriger Erfahrung sowie einige noch ganz junge Kollegen und auch viele Frauen. „Eine gute Mischung“, befindet der Gerstetter. Einige Beamte kannte er noch von früher, wodurch der Neuanfang an alter Stelle noch ein bisschen leichter gefallen ist. Für beide Seiten, versteht sich. „So wussten wir gleich, was auf uns zukommt“, scherzte einer der Polizisten. Der dienstälteste Giengener Beamte kennt seinen neuen Chef schon aus der Zeit, in der Hankele gerade erst angefangen hat. „Er hat diesen Posten absolut zurecht bekommen“, lobt dieser.

27 Polizisten arbeiten für das Giengener Revier im Schichtdienst, im Ermittlungsdienst sind es 7. In der Führungsgruppe kommen noch zwei Beamte und drei Tarifbeschäftigte hinzu, die unter anderem für den Schreibdienst zuständig sind. Die Polizeiposten in Gerstetten, Herbrechtingen und Sontheim verfügen zudem noch je über drei Beamte. Der Tenor bei allen: Es gibt viel zu wenig Personal. „Ich habe Personal verloren und daher erst mal nicht so viele Gestaltungsmöglichkeiten“, beantwortet Hankele die Frage, ob er etwas umgekrempelt hat.

Die Einstellungsoffensive sei zwar in vollem Gange, doch die Ausbildung der Nachwuchskräfte müsse erst mal stattfinden. „Wir bilden die angehenden Polizeibeamten im Rahmen ihres mehrmonatigen Praktikums im Streifen- und Ermittlungsdienst in der Praxis aus“, erklärt Hankele. So seien Auszubildende zwar wichtig und würden auch unterstützen, andererseits koste das die übrigen Beamten Zeit und Kraft. Der neue Revierleiter erinnert sich gut daran, wie es bei ihm gelaufen ist. „Ich war zwei Jahre auf der Schule, hatte keinerlei Praxiserfahrung – und los ging‘s“, vergleicht er. Besser sei das aber keinesfalls gewesen.

Besser war zu seiner Anfangszeit dafür etwas Anderes: Der Respekt den Beamten gegenüber sei viel größer gewesen. Es habe auch weniger tätliche Angriffe den Polizisten gegenüber gegeben. Aber Hankele hat sich über die Jahre ein dickes Fell wachsen lassen. Für seine Kollegen versucht er, gerade nach schlimmen Einsätzen, die belastend sein können, da zu sein.

„Man nimmt als Polizist schon was mit nach Hause. Wer etwas Anderes erzählt, würde nicht die Wahrheit sagen.“

Im täglichen Einsatz werden die Mitarbeiter des Streifendienstes mit allem konfrontiert – vom Diebstahl über den Suizidversuch bis hin zum Verkehrsunfall. „Die Feuerwehr der Polizei“, wie Hankele sagt. Die Kriminalitätsbelastung sei im Revierbereich allerdings nicht übermäßig hoch. Was die Polizisten viel umtreibt, weiß Hankele, sind Betrügereien übers Internet. Manchmal sei die Leichtgläubigkeit der Bürger für ihn unverständlich.

Was indes Einbrüche betrifft, sei es derzeit relativ ruhig. Auf Anrufe von Fremden als vermeintliche Enkel oder Polizisten würden die Bürger mittlerweile misstrauischer reagieren und zeitnah die Polizei verständigen.

„Trotzdem ist jeder Fall zu viel“, betont Hankele, und appelliert an die Bürger, sich sowohl als Opfer als auch als Zeuge immer bei der Polizei zu melden: „Ohne Mithilfe geht es kaum.“