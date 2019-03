Zum ersten Mal lud die Stadt Giengen Neubürger der Stadt zu einer Veranstaltung ein, bei der man leicht miteinander ins Gespräch kam und Kontakte knüpfen konnte.

Am Freitagnachmittag waren alle, die im vergangenen halben Jahr nach Giengen gezogen sind, zum Neubürgerempfang in den kleinen Saal der Walter-Schmid-Halle eingeladen. 55 Anmeldungen waren bei der Stadt eingegangen, annähernd so viele Gäste waren auch gekommen. Man habe einen bewusst kleinen Rahmen für diesen ersten Neubürgerempfang gewählt, sagte Oberbürgermeister Dieter Henle in seiner Begrüßung – damit man miteinander ins Gespräch komme und sich abseits von Hierarchien austauschen könne. „Schön, dass Sie gekommen sind, schön, dass Sie mit uns in Giengen und den Teilorten leben“, so Henle.

Eine bunte Mischung

Sehr vielfältig war die Mischung aus Menschen, die sich an den Tischen im Blauen Saal eingefunden hatten: Neubürger mit unterschiedlichen Hautfarben und aus vielen Herkunftsländern, vom Kleinkind bis zur Oma, solche, die schon lange Kontakt zu Giengen haben, und andere, die noch nie zuvor von der Stadt an der Brenz gehört hatten, leben jetzt hier.

Der OB stellte in seiner Ansprache sein „Fünf Sterne in Giengen“-Programm vor, aber auch den Welcome-Treff, der ab April monatlich stattfindet. Außerdem wies er auf die neue, mehrsprachige Online-Plattform „Connect online“ hin, die einerseits Hilfe bei Alltagsfragen geben soll, andererseits aber auch die Möglichkeit bietet, Kontakte zu knüpfen. Anmelden konnte man sich am Freitag schon für „Connect online“, allerdings nur auf dem Papier, denn tatsächlich online gehen soll die Plattform erst im April. Als Experte für das neue Online-Angebot war Kevin Paulus vor Ort, der die Struktur der Plattform erläuterte.

Dann übernahmen Christina Augustin vom Integrationsbüro und Andrea Schindler, die in Giengen für den Bereich bürgerschaftliches Engagement zuständig ist, das Mikrofon.

Aus allen Himmelsrichtungen

Der Zuhör-Teil der Veranstaltung war damit abgeschlossen, Andrea Schindler bat die Anwesenden, sich gemäß den Himmelsrichtungen, aus denen sie nach Giengen gekommen sind, aufzustellen. Die Gruppe durchmischte sich, und wie OB Henle es sich gewünscht hatte, kam man miteinander ins Gespräch, egal, ob man aus dem Irak, aus Gambia, aus Crailsheim, Syrien, Kanada, Zöschingen oder Landsberg am Lech zugereist war.

Fortgesetzt werden konnten die Gespräche am Büfett oder an den Infotischen, an denen weitere Experten für Giengen bereitstanden: Kulturamtsleiter Andreas Salemi konnte Fragen nach dem Giengener Nachtleben beantworten, Ruth Graf als Sachgebietsleiterin Schul- und Sozialverwaltung wusste über Kinder, Schule und Familie Bescheid und Susanne Prechtel von der Tourist-Info gab Tipps für Ausflüge. Musikalisch begleitet wurde der Empfang von Sängerin Iris Trevisan und Martin Sörös am Klavier, die zeigten, dass der Weg von Georgia nach Giengen gar nicht weit ist.