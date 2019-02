Giengen Neue Blitzer sollen in Giengen Raser bremsen

Giengen / Marc Hosinner

Sowohl an der Ulmer Straße als auch in der Schwage werden die bestehenden stationären Radar-Messanlagen gegen funktionierende ausgetauscht.

Defekt und nicht mehr in Gang zu bringen: So präsentieren sich die stationären Geschwindigkeitsmessanlagen in der Schwage und an der Ulmer Straße nicht erst seit gestern. Schon ungefähr zehn Jahren brauchen Verkehrsteilnehmer, die an den Starenkästen vorbeifahren und sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten, keine Angst zu haben, geblitzt zu werden und aufgrund dessen mit einem Bußgeld belangt zu werden beziehungsweise gar den Führerschein zu verlieren.

Das wir sich ändern. Denn der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass zwei neue Anlagen angeschafft werden sollen.

Schon im städtischen Etat für das zurückliegende Jahr waren Mittel für den Kauf neuer Starenkästen eingeplant, die 150 000 Euro wurden allerdings mit einem Sperrvermerk versehen, da der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt hatte, ein Konzept für Verkehrsüberwachung zu ermitteln, das dann auch Ende September 2018 präsentiert wurde. Im Blick auf stationäre Messanlagen wurde das Ordnungsamt daraufhin beauftragt, weitere Untersuchungen beziehungsweise Messungen in Bezug auf die Geschwindigkeit an der Ulmer Straße und an der Schwagestraße vorzunehmen.

Rund um die Uhr gemessen

Vom 15. November bis 4. Dezember hatte die Stadt mit eigenen Verkehrs-Zählgeräten an den beiden Standorten gleichzeitig gemessen – rund um die Uhr wurde in beide Fahrtrichtungen die Geschwindigkeit dokumentiert. Die Spitzengeschwindigkeit, die an der Ulmer Straße gemessen wurde, betrug sage und schreibe 150 Stundenkilometer. Bezogen auf die Regelgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde lag die Quote der Überschreitungen aller Fahrzeuge in beiden Richtungen – bei Pkw – bei 26 Prozent.

73 Prozent zu schnell

Noch drastischer fiel das Ergebnis der Messungen an der Schwagestraße aus: Hier betrug die Spitzengeschwindigkeit 122 Stundenkilometer. Die Quote der Überschreitungen der vorgegebenen 50 Kilometer pro Stunde lagen insgesamt bei 73 Prozent.

Als Fazit dieser Messungen sieht die Stadtverwaltung für beide Standorte eine Berechtigung für neue und funktionstüchtige stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen.

Bei der Ulmer Straße handle es sich um eine viel befahrene Gefällstrecke ortseinwärts. Zudem liege das Wohngebiet Bruckersberg mit jungen Familien auf der einen Seite und der Bühlsportplatz, der Container für die Jugend, der Schulweg und die nahegelegenen Kindertagseinrichtungen auf der anderen Seite.

Bezüglich der Schwagestraße – an der unter anderem eine Grundschule sowie weiterführende Schulen liegen – sei eine Quote von 73 Prozent Geschwindigkeitsüberschreitungen ein deutliches Signal.

Während der Standort an der Schwage für einen Starenkasten bleiben könne, müsse an der Ulmer Straße noch eine Verkehrsschau stattfinden, die abschließend festlegt, wo die neue Messanlage aufgebaut werden soll. „Das könnte sich etwas Richtung Stadtmitte bewegen“, so Ordnungsamtsleiter Uwe Wannenwetsch.

„Gut, dass wir gemessen haben. Das sind erschreckende Zahlen. Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. Allein zum Schutz der Bürger müssen wir neue Anlagen aufstellen“, sagte Dr. Erwin Kleemann (Unabhängige/Grüne) in der Sitzung des Gemeinderats. Auch Wilhelm Oszfolk (SPD) befand eine Anschaffung als „dringend notwendig“, zumal die Finanzierung gesichert sei.

Unterschiedliche Ansichten

Unterschiedliche Meinungen gab es im Gremium bezüglich des Standorts an der Ulmer Straße. Während Christine Mack (SPD) der Ansicht war, die Stelle, an der jetzt die defekte Anlage steht, eigne sich auch für den Ersatz, meinte Jens Pfrommer (Unabhängige/Grüne): „Allein schon die Verkehrsinsel bremst im oberen Bereich. Gefährlich wird es erst, wenn es den Berg hinunter geht.“

Gabi Fetzer (CDU) regte an, Messungen auch in Hohenmemmingen vorzunehmen, was ihr zugesagt wurde. Ihr Fraktionskollege Oswald Satzger fragte schließlich, was für die zur Verfügung stehende Geld zu bekommen sei. Eben das wird die Verwaltung jetzt prüfen und die Ergebnisse dem Rat präsentieren.