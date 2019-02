Giengen Nachruf: Trauer um Friedhelm Steiff

Giengen / Marc Hosinner

Der Großneffe der Firmengründerin Margarete Steiff verstarb am vergangenen Freitag im Kreise seiner Familie.

Friedhelm Steiff, dessen Großvater ein Bruder von Margarete Steiff war, wurde 84 Jahre alt. Er wurde im Mai 1934 geboren und wohnte Zeit seines Lebens in seinem Geburtshaus auf dem Giengener Schießberg.

Sein Leben ist eng mit dem weltweit bekannten Unternehmen Steiff und der Marke Knopf im Ohr verbunden. In Tübingen hatte er Mathematik studiert und trat danach in die Steiff-Beteiligungsgesellschaft ein. Dort wirkte er als Prokurist und lange Jahre auch mit seinem Cousin Hans-Otto Steiff in der Geschäftsführung. Später machte er sich als Unternehmensberater im EDV-Bereich selbstständig. Als Vorsitzender des Steiff-Beirats blieb er lange in die Unternehmenspolitik eingebunden.

Friedhelm Steiff war darüber hinaus maßgeblich beteiligt am Bau des nicht nur optisch markanten Museums. Bei der Einweihung im Sommer 2005 sprach er von einem „Meisterstück der Architektur“. Es sei mit der Realisierung gelungen, das Neue zu wagen und das Alte zu ehren.

Der Verstorbene war überdies ein gefragter Ansprechpartner, wenn es darum ging, die Firmengeschichte etwa in Filmen oder Dokumentationen darzustellen.

Am Herzen lag Friedhelm Steiff aber nicht nur die Zukunft des Familienunternehmens. Auch der klassischen Musik war er eng verbunden. Steiff war einst Mitbegründer des Freundeskreises der Musikschule und spielte selbst in Orchestern.