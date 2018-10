Giengen A7: Fahrbahnerneuerung und höherer Lärmschutzwall

Giengen / HZ

Die Erneuerung der Fahrbahn der Autobahn wird genutzt, um den Wall auf Höhe des Bühlwalds zu erhöhen. Bevor die Genehmigung aus Stuttgart kam, hatte das Tiefbauamt umfangreiche Vorarbeiten geleistet.

Fahrbahnunebenheiten auf der A 7 zwischen der Brenztalbrücke und der Hungerbrunnentalbrücke belasten die Anwohner – vor allem die in der Südstadt. Wie Oberbürgermeister Dieter Henle am Donnerstagabend im Ratssaal bekannt gab, erhalte der in Zukunft auf zwölf Meter verbreiterte Streckenabschnitt auf Betreiben der Stadt zusätzlich zum neuen Belag auf der Höhe vom Bühlwald einen höheren Lärmschutzwall.

Am 19. November beginnen – wie berichtet – die Arbeiten an dem zehn Kilometer langen Straßenabschnitt. Zuvor seien die Arbeiten im Blick auf die Umsiedlung geschützter Tierarten, zum Beispiel der Zauneidechse vorgenommen worden: Bereits im August habe man den Oberboden partiell abgetragen und im östlichen Bereich entlang des Waldes „Großer Bühl“ auf der Giengen zugewandten Seite ein etwa 2000 Quadratmeter großes Ersatzhabitat hergestellt (ein ausführlicher Bericht folgt).

Bewuchs wird beseitigt

Aktuell werde der Bewuchs auf dem bestehenden Wall beseitigt. Die städtische Grünfläche „Großer Bühl“ – entlang der A 7 gelegen und erstmals in den Siebziger Jahren mit Mischwald bepflanzt – habe nach Angaben des Regierungspräsidiums zu keiner Zeit einen aktiven Lärmschutz geboten. Daher habe es auch keine Grundlage für eine im Jahr 2013 teilweise geäußerte Vermutung gegeben, nach der die damals erforderlichen Baumpflege- und Rodungsmaßnahmen die Lärmbelastung verstärkt hätten. Einer seinerzeit ebenfalls geprüften Aufforstung im nördlichen Bereich des „Bühlberg“ konnte vonseiten der Naturschutzbehörde nicht zugestimmt werden.

Nun soll die Streckensanierung in Verbindung mit einem erhöhten Lärmschutzwall wirksame Abhilfe schaffen. Sie war nach langer Vorbereitung durch das Tiefbauamt Giengen im Juni vom Regierungspräsidium genehmigt worden. Den Ausschlag dafür habe eine Intervention des Giengener Rathauschefs Dieter Henle gemeinsam mit Andreas Stoch, SPD-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag, gebracht.

Erdmassen werden verschoben

Insbesondere die ergänzenden Lärmschutzmaßnahmen seien auf das Betreiben der Stadt zurückzuführen. Dabei würden die bei den Fahrbahnarbeiten anfallenden Erdmassen direkt an der Strecke für den Lärmschutzwall verwendet.

„Diese Wiederverwendung ist aus wirtschaftlicher sowie ökologischer Sicht und von der erwarteten Lärmreduzierung her sinnvoll“, kommentierte OB Dieter Henle. „Der vorhandene Wall wird auf einer Ausbaulänge von etwa 820 Metern auf Höhe des Bühlwalds um eineinhalb bis vier Meter erhöht. Davon erwarten wir uns auch unter Berücksichtigung eines früher erstellten Gutachtens einen wirksamen Schallschutz“, so der Rathaus-Chef. Die Untersuchung habe eine deutliche Reduzierung der Immissionswerte durch eine aufgesetzte, zirka drei Meter hohe Lärmschutzwand ergeben. Eine entsprechende Wirkung durch die Erhöhung des vorhandenen Walls lasse sich daraus ableiten. Für die Baugenehmigung lägen der Bauantrag sowie die Stellungnahmen der Fachbehörden vor.

„Dicke Bretter gebohrt“

„Die Erhöhung des Lärmschutzwalls ist ein wertvoller Beitrag für die Bürger. Die Bewohner der Südstadt leiden schon lange unter Lärm. Wir haben in Stuttgart dicke Bretter gebohrt“, so der Oberbürgermeister.

Flüsterbelag auf der A 7

Die Stadt Giengen ist zuständig für die Planung der Erhöhung des Lärmschutzwalles sowie die Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung der städtischen Baumaßnahme. Die Sanierung der Strecke auf der A 7 wird voraussichtlich zwei Jahre dauern, die Arbeiten beginnen am 19. November und kosten den Bund rund 36 Mio. Euro. Wie Oberbürgermeister Dieter Henle gestern mitteilte, bekomme der Abschnitt im Bereich der Brenztalbrücke und der Anschlussstelle Giengen einen Flüsterbelag.